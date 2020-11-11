رئيس «اقتصادية أبوظبي» يلتقي نائب رئيس وزراء جمهورية الشيشان

أبوظبي (وام)

التقى معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع في مقر الصندوق وفداً شيشانياً برئاسة حسن حاكيموف نائب رئيس وزراء جمهورية الشيشان رئيس مجلس إدارة صندوق زايد للابتكار وريادة الأعمال.

وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار في جمهورية الشيشان، كما جرى مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية لصندوق زايد خلال عام 2021.

وكان صندوق خليفة لتطوير المشاريع قام، خلال عام 2017، بإطلاق صندوق زايد للابتكار وريادة الأعمال في العاصمة الشيشانية غروزني برأسمال يبلغ 50 مليون دولار بهدف تمكين الشباب والنساء وتحفيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم الريادية للمساهمة في عملية تنمية وتطوير الاقتصاد الشيشاني وتحقيق الرفاه والتمكين الاجتماعي في الشيشان. وقال الحمادي، إن الصندوق يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع الشيشاني وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن المؤشرات الأولية لأدائه تعكس نجاحاً لافتاً في مجال دمج الشباب الشيشاني، وتمكينهم من المساهمة في الأنشطة الاقتصادية، ومساعدتهم على بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأكد أن صندوق خليفة سيواصل دعم صندوق زايد للابتكار وريادة الأعمال من خلال تقديم المشورات الفنية والمالية والإدارية وتقييم الخطط والبرامج والمبادرات التي سيتم طرحها وصولاً إلى نموذج مثالي وفعال في مجال دعم وتعزيز ريادة الأعمال وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية الشيشان.

وقال حاكيموف: «نتقدم بخالص الشكر لصندوق خليفة وحكومة أبوظبي على دعمهم المستمر لأنشطة صندوق زايد للابتكار وريادة الأعمال».