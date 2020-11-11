أبوظبي تشيد مصنعاً لإعادة تدوير البلاستيك

أبوظبي (وام)

أعلنت مؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة» العالمية، ومقرها في أبوظبي، عن إطلاق شراكة طويلة الأمد مع شركة «فيوليا»، من خلال فرعها المحلي في المنطقة «فيوليا الشرق الأوسط» بنيّة تأسيس مصنع في أبوظبي هو الأول من نوعه والأكثر تطوراً في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن ينتج المصنع 14000 طن سنويا من المواد الخام المعاد تدويرها ذات الجودة الغذائية.

الشراكة الواعدة

ويتوقع الشركاء إنشاء المصنع الجديد في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي «كيزاد». وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»: «نحن في مؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، ملتزمون بتطوير جهود الاستدامة على مستوى الإمارة ضمن العمل الذي يقام على نطاق عالمي.. فخورون بالمساهمة في هذه الشراكة الواعدة مع فيوليا، الشركة العالمية الرائدة في الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير البلاستيك».

الاقتصاد الدائري

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي: «تفخر موانئ أبوظبي باستضافة هذه المبادرة المبتكرة التي تتماشى مع الجهود الدؤوبة للقيادة الرشيدة لبناء اقتصاد وطني أكثر استدامة».

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «تتطلب ممارسة إدارة النفايات القابلة للتطبيق وتحقيق أهداف الإمارة والأهداف الوطنية للنفايات تعزيز قطاع إعادة التدوير في أبوظبي والشراكة مع القطاع الخاص وتعمل هيئة البيئة مع القطاع الخاص وشركائها على المستوى المحلي والوطني لاختبار التأثير الاقتصادي والبيئي للاستفادة من المواد البلاستيكية ضمن ما يعرف بالاقتصاد الدائري، وتسريع حلول الاستدامة من أجل إيجاد بنية تحتية مثلى لإدارة النفايات». وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير: «سيسهم مصنع إعادة تدوير زجاجات البولي إيثيلين تريفثاليت في تحقيق أهداف إمارة أبوظبي لتخفيض نسبة النفايات المرسلة إلى المطامر بنسبة 75%، وتعزيز المكانة المرموقة التي تتبوؤها الإمارة كمساهم رائد في الاستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.