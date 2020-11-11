10.6 مليون نزيل فندقي في الإمارات خلال 9 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغ عدد نزلاء الفنادق العاملة في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 10.6 مليون نزيل، بإجمالي عدد ليالي فندقية بلغ نحو 37.56 مليون ليلة، وبمتوسط إقامة قدره 3.5 ليلة، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء.

وأظهرت بيانات المركز التي حصلت«الاتحاد» على نسخة منها تسجيل القطاع الفندقي في الدولة، متوسط اشغال للغرف خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2020 قدره 51%، وذلك رغم الآثار السلبية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والتي دفعت حكومات العالم إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي كان من ضمنها إغلاق الحدود ووقف حركة الطيران، الأمر الذي كانت له تداعيات بالغة على صناعة السياحة والسفر العالمية.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية المصنفة في دولة الإمارات بنهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 1000 و32 فندقاً، بطاقة استيعابية إجمالية بلغت 164 ألفاً و935 غرفة، وذلك بعد الزيادة التدريجية في أعداد المنشآت الفندقية قيد التشغيل، واقترابها من مستويات ما قبل الجائحة التي كانت تصل إلى 1000 و151 فندقاً، كما في شهر يناير الماضي.

وأفادت البيانات أن إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 5.9 مليون نزيلاً، أمضوا نحو 20 مليون ليلة فندقية، بمتوسط فترة إقامة بلغت 3.3 ليلة، وذلك قبل أن ينخفض العدد تدريجياً خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو نتيجة الاغلاق الاقتصادي والإجراءات المتبعة لاحتواء انتشار فيروس كورنا المستجد.

وخلال شهر أبريل من العام الجاري، وصل عدد نزلاء الفنادق في دولة الإمارات إلى 287 ألفاً و136 نزيلاً، قبل أن ينمو بنسبة 53.3% خلال شهر مايو، ليصل إلى 440 ألفاً و276 نزيلاً، وإلى 573 ألفاً، و546 نزيلاً في شهر يونيو.

وأظهرت البيانات أنه مع بداية شهر يوليو وإعادة الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية في الدولة، عادت معدلات الاشغال الفندقي في الإمارات للتحسن مرة أخرى بدعم رئيسي من السياحة الداخلية، حيث ارتفع إجمالي عدد نزلاء الفنادق في شهر يوليو نحو 953 ألفاً و584 نزيلاً، وإلى 1.37 مليون في شهر أغسطس، وإلى 1.05 مليون في شهر سبتمبر.