مؤشرات الأسهم المحلية تواصل موجة الصعود

حسام عبدالنبي (دبي)

واصلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية موجة الصعود أمس، بدعم من نشاط وارتفاع أسهم البنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خاصة «أبوظبي الأول» و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، وكذا تماسك الأسهم القيادية في سوق دبي المالي أمام عمليات جني أرباح سبقت إعلان نتائج الأعمال. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع قوي بنسبة 1.34% عند مستوى 4832.25 نقطة رابحاً 64 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.78% ليربح نحو 17.67 نقطة، ويغلق عند 2283 نقطة.

وجاءت تحركات المؤشرات متوافقة مع إعلان مؤسسة «إم إس سي آي» نتائج مراجعتها نصف السنوية للشركات الإماراتية المدرجة في مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث أضافت كلاً من سهم مصرف «أبوظبي الإسلامي» المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، للمؤشر القياسي العالمي، وسهم «أرامكس» لمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، فيما تم استبعاد شركتين من ذات المؤشر وهي «ديار للتطوير» و«دي إكس بي إنترتينمينتس»، وسجل سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» ارتفاعاً بنسبة 2.47%، كما صعد «أرامكس» بنسبة 0.5%، فيما تمكن «دي إكس بي إنترتينمينتس» من الإغلاق على ارتفاع بنسبة 0.87% وانخفض «ديار» بنسبة 1%.وقفزت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية لتصل إلى 988.8 مليون درهم بعد تداول 397.69 مليون سهم خلال 8639 صفقة. وزادت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 2.29 مليار درهم إلى 321.7 مليار درهم، في مقابل انخفاض القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 3.48 مليار درهم إلى مستوى 729.232 مليار درهم.

تداولات

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 609.99 مليون درهم بعد تداول 122.14 مليون سهم، خلال تنفيذ 3837 صفقة.

وتصدر «الدار العقارية» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي من حيث حجم التداولات بنحو 24.1 مليون سهم، تلاه «أبوظبي الأول» بحجم تداولات 19.9 مليون سهم. وحقق سهم «أبوظبي الأول» أعلى قيمة تداولات بلغت 241.9 مليون درهم. وتباين أداء الأسهم القيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، حيث تصدر قائمة الأسهم المرتفعة «أركان» بنسبة 3.5%، فيما انخفض سهم«طاقة» بنسبة 4.9%

وبلغت قيمة التداول الإجمالية سوق دبي المالي 378.8 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 275.55 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4802 صفقة. ورصدت بيانات سوق دبي المالي استمرار صعود المؤشر العام للسوق تفاعلاً مع ارتفاع أسهم 18 شركة، مقابل انخفاض أسهم 9 شركات. وتصدر سهم «إعمار العقارية» قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 98.6 مليون درهم، وتلاه «إعمار مولز» بقيمة 67.9 مليون درهم. ثم «أرامكس» بقيمة تداولات 51.5 مليون درهم.