2.436 مليار درهم أرباح «إعمار»

دبي (الاتحاد)

سجّلت إعمار العقارية إيرادات بقيمة 13.374 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما بلغ صافي أرباحها 2.436 مليار درهم. وأثمرت العمليات الدولية للشركة عن مبيعات عقارية بقيمة 3,435 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، لتسجّل نموّاً بنسبة 9% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019. كما سجلت المبيعات العقارية للشركة في دولة الإمارات، والتي بلغت 4.351 مليار درهم ارتفاعاً ملحوظاً على أساسٍ شهري.

وقال محمد العبّار، مؤسّس «إعمار العقارية»: «يوضح أداؤنا في الربع الثالث من العام 2020 مستوى المرونة الذي تمكنّا من الحفاظ عليه خلال الظروف الصعبة التي يشهدها العالم حالياً. وبالرغم من التأثير الكبير لجائحة «كوفيد - 19» على قطاع الأعمال عموماً في مختلف أنحاء العالم، إلا أن الخطط والاستراتيجيات التي تبنيناها مع بداية تفشّي الجائحة، والتي قمنا على إثرها بإعادة هيكلة أعمالنا والحد من نطاقها نوعاً ما، أظهرت مرونة الشركة الكبيرة وقدرتها على التعامل مع الأزمات».وأضاف العبّار: «على الصعيد المستقبلي، أنا متفائلٌ بالفترة المتبقيّة من العام الحالي، وعلى ثقةٍ بأن معظم القطاعات ستشهد تحسّناً بحلول صيف 2021».