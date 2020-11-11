1.581 مليار درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة أدنوك للتوزيع 2.554 مليار درهم أرباحا أساسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، فيما ارتفع صافي الربح ليبلغ 1.581 مليار درهم. وبلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الثالث 1.132 مليار درهم، بينما بلغ صافي الربح 671 مليون درهم. كما شهدت التدفقات النقدية الحرة أداء قوياً خلال الربع الثالث.

وبلغت سيولة الشركة 6.8 مليار درهم في 30 سبتمبر الماضي، بما في ذلك 4.0 مليار درهم في صورة نقدية وما يوازيها، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة. وارتفعت كميات الوقود المباعة خلال الربع الثالث بنسبة 24% مقارنة بالربع السابق.

وأعلنت شركة «أدنوك»، سبتمبر الماضي، عن إتمام عملية طرح خاص لعدد 1.25 مليار سهم من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع»، وبيعها إلى مؤسسات استثمارية. ويمثل هذا الطرح حصة 10% من أسهم الشركة، مؤدياً إلى رفع نسبة التداول الحر إلى 20%. وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «تعكس النتائج المالية لشركة أدنوك للتوزيع خلال الربع الثالث التزامنا بأولوياتنا الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام، وترقية تجربة العملاء، مع تحقيق عوائد مجزية على الاستثمار لمساهمينا. ومن خلال الابتكار واستراتيجيتنا الرقمية، بالإضافة إلى تحسن كميات الوقود المباعة، استطعنا دعم نتائجنا المالية القوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020. ونحن مستمرون في توسيع شبكتنا على مستوى دولة الإمارات، مع التركيز على الأحياء السكنية. كما أننا سنمضي في خططنا لاستثمار رؤوس أموالنا من خلال استراتيجية منضبطة». وافتتحت الشركة 37 محطة جديدة في مختلف أنحاء الإمارات بنهاية سبتمبر الماضي، بما في ذلك 11 محطة في دبي. كما تمضي الشركة في تنفيذ خططها لافتتاح نحو 60 محطة جديدة خلال العام الجاري، منها 25 في دبي.

متاجر التجزئة

استمرت الشركة في خططها لتجديد متاجر التجزئة التابعة لها، والتي بلغ عددها 41 متجراً تم تجديدها خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وتم تجديد 30 منها خلال الربع الثالث. كما تستمر الشركة في جهودها لتوفير بيئة جاذبة في متاجرها، ما أدى إلى رفع عدد المتاجر التي تعتزم الشركة تجديدها خلال العام 2020 لتبلغ 80-90 متجراً.