«أدنوك للغاز» توقع اتفاقيات مبيعات طويلة الأجل

حسونة الطيب (أبوظبي)

وقعت شركة أدنوك للغاز الطبيعي المُسال اتفاقية مع شركة فيتول مدتها ست سنوات لتوريد 1.8 مليون طن سنوياً من إنتاجها لما بعد عام 2022، واتفاقية أخرى مع شركة توتال لمدة عامين لتوريد 750 ألف طن سنوياً من إنتاجها في عامي 2021 و2022.

وتمثل هذه الاتفاقيات الجديدة تعزيزاً للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين أدنوك مع فيتول وتوتال، حيث وقعت أدنوك في عام 2019 اتفاقية شراكة استراتيجية مع فيتول للاستثمار في شركة (في تي تي آي)، المالك والمشغل العالمي لمحطات التخزين. في حين تعتبر توتال، التي تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نحو 80 عاماً، أحد أقدم شركاء أدنوك الدوليين وصاحبة حصص في بعض من مشاريع المجموعة.

وتنتج أدنوك للغاز الطبيعي المُسال حوالي 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال من منشآتها في جزيرة داس قبالة ساحل أبوظبي، وتعد واحدة من أكثر منتجي العالم موثوقية للغاز المسال فائق التبريد.

فرص نمو

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المُسال، خلال حديثها في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك): «يسعدنا التوقيع على هذه الصفقات التي تعزز شراكتنا مع فيتول وتوتال وتحقق فوائد قيمة وطويلة المدى لشركتنا ومساهمينا، حيث نستطيع عبر تبني نهج التعاون والشراكات خلق فرص نمو جديدة لأدنوك، وتعزيز القيمة من مواردنا للمساهمة في دعم مسيرة النمو في الدولة».

وأضافت: «تعكس هذه الاتفاقيات نجاح استراتيجيتنا التجارية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، كما تؤكد الطلب المتنامي في الأسواق على الغاز الطبيعي المُسال الذي يسهل عملية الانتقال إلى استهلاك الطاقة النظيفة، خاصةً في العديد من الأسواق الآسيوية التي استطاعت بفضل الاعتماد على الغاز الطبيعي من تحقيق مكاسب بيئية كبيرة».

الطلب العالمي

وتشير التوقعات الحالية إلى نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 5% سنوياً خلال العشرين عاماً القادمة باعتباره من أنظف أنواع الوقود الأحفوري من حيث التأثير على البيئة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الطاقة بالمقارنة مع المنتجات الأخرى. كما يعتبر الغاز الطبيعي المُسال من المنتجات المثالية التي تسرع عملية الانتقال إلى المرحلة المستقبلية من إنتاج الطاقة منخفضة الكربون، ومساعدة الدول على تحقيق التوازن بين الطلب على الطاقة وأهداف الطاقة النظيفة.

إمدادات مستدامة

وقال بابلو جالانت إسكوبار، رئيس قسم الغاز الطبيعي المُسال في فيتول: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع أدنوك للغاز الطبيعي المسال التي تعتبر أحد شركائنا الرئيسيين في مجموعة من أعمالنا الرئيسة. ونحن في شركة فيتول للغاز الطبيعي المُسال على ثقة أن هذه الاتفاقية سوف تعزز قدرتنا على ضمان إمدادات مستدامة وآمنة من مصادر الطاقة إلى عملائنا حول العالم». وقال توماس موريس أوريس، نائب الرئيس الأول للغاز الطبيعي المسال في توتال: «تسهم اتفاقية التوريد الجديدة هذه في تعزيز نمو ومرونة محفظة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة توتال، كذلك تقوي علاقتنا طويلة الأمد مع أدنوك للغاز الطبيعي المسال».

أول مُصدر

وتعتبر أدنوك أول مصدر للغاز الطبيعي المُسال في منطقة الخليج العربي ومورداً موثوقاً للأسواق العالمية لأكثر من أربعة عقود. ولقد أسهمت النقلة النوعية التي قامت بها أدنوك خلال السنوات الأربع الماضية في مواكبة تحديات قطاع النفط والغاز وظروف الأسواق المتغيرة، حيث استطاعت أدنوك للغاز الطبيعي المسال الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع قاعدة عملائها.

استراتيجية تسويق

وتعد الاتفاقيات خطوة جديدة في مسيرة نجاح أدنوك للغاز الطبيعي المُسال للتحول إلى استراتيجية تسويق تقوم على تعدد العملاء بدأت بها الشركة في أبريل 2019. واستطاعت أدنوك منذ ذلك الحين تغيير نموذج أعمالها وتوريد 90% من إجمالي إنتاجها من الغاز.