«بتروليوم إيكونوميست»: «أدنوك» تحافظ على عملياتها وإيراداتها رغم «كورونا»

أبوظبي (وام)

أشادت مجلة «بتروليوم إيكونوميست» باستراتيجية شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التي حافظت على تنوع عملياتها وتدفق إيراداتها رغم تداعيات جائحة كوفيد - 19. وقالت، المطبوعة الشهرية التي تصدر من لندن وتقدم تحليلاً اقتصادياً كلياً وجيوسياسياً فيما يخص صناعة الطاقة، إن الشركة تمتلك تاريخاً ثرياً من النجاح في الاستعانة بخبرات خارجية في جهود التنقيب الأولية، وقد وسعت الشركة نطاق هذه الجهود لتحقيق دخل إضافي من البنية التحتية والمرافق، ما أتاح تحقيق مليارات الدولارات في فترات ضبابية يشهدها سعر النفط والطلب عليه.

تبادل المعرفة

وأوضحت أن «أدنوك» لم تبذل هذه الجهود بهدف تحقيق الأرباح فقط، إذ شكل هذا التعاون مع خبراء دوليين منصة مهمة لتبادل المعرفة ودعم جهود التوطين في دولة الإمارات.

وأعلنت الشركة في نهاية سبتمبر الماضي تأسيس شركتين تابعتين لها، «أدنوك غلوبال تريدينج» المشتركة مع شركة «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية، و«أدنوك التجارية». وتركز الشركة الأولى على المنتجات المكررة، بينما تركز الثانية على النفط الخام.

وأعقب إنشاء الشركات التابعة اتفاقا للتعاون التجاري تم توقيعه في عام 2019 صاحب استحواذ شركة «إيني» على حصة 20% وشركة «أو إم في» على 15% من ذراع «أدنوك» للتكرير الجديدة. وحدد استثمار الشركتين الأوروبيتين، بواقع 5.8 مليار دولار وقيمة شركة أدنوك للتكرير بواقع 19.4 مليار دولار.

الشركات التابعة

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، إن «الشركات التابعة الجديدة تزيد هامش ربح كل برميل نفط ننتجه ونكرره ونسوقه».

ويمثل الحضور الفاعل في جميع مراحل الأعمال في قطاع النفط والغاز جزءا مهما من هذه الاستراتيجية وقد أضافت شركة أدنوك أصولاً استراتيجية على هذا الأساس، حيث رفعت سعة تخزينها العالمية عبر الاستحواذ على حصة تقدر بنسبة 10% من شركة «فيتول تانك ترمينال» الهولندية من خلال توقيع اتفاقية تتيح لها استخدام مرافق التخزين الخاصة بالشركة في اليابان والهند بحسب ما ورد في مجلة «بتروليوم إيكونوميست».

وعززت الشركة إمكاناتها في مجال الشحن، من خلال شركة أدنوك للإمداد والخدمات. ووقعت الشركة في منتصف أكتوبر الماضي اتفاقية للاستحواذ على اثنتين من ناقلات النفط الخام العملاقة التابعة لشركة «وانهوا كيميكال» الصينية.

وأشارت المجلة إلى أن شركة أدنوك اشترت واستحوذت على مشروعات عدة بينما اضطرت شركات أخرى للتراجع عن خطط الشراء. وجمعت الشركة الأموال أثناء الاكتتاب العام الأولي الجزئي لوحدة البيع بالتجزئة الخاصة بها وتأجير العقارات وبيع حصة أقلية في ذراع الحفر الخاص بها، إلا أن أهم ما يميز الخطوة هو جذب المستثمرين إلى شركات الأنابيب التابعة لها، ما أسفر عن صفقات تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار.

كما أكملت الشركة إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار لشركة تابعة لشركة أدنوك لخطوط أنابيب النفط الخام «أدكوب»، والتي تنقل النفط من حقل نفط حبشان المركزي إلى إمارة الفجيرة من أجل تصديره.

وفي عام 2019، استثمرت شركتا الأسهم الخاصة الأميركية العملاقة «بلاك روك» و«كي كي آر» 4 مليارات دولار للاستحواذ على حصة بنسبة 40% في شركة أدنوك لخطوط أنابيب النفط والتي تمتلك حقوق 18 خطاً للنفط الخام المحلي الخاص بشركة أدنوك.

التفكير العملي

والمرنوانضم إلى الشركتين صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي «3%» وصندوق الثروة السيادية السنغافوري «6%»، ما قلل حصة أدنوك من مستوى 60% إلى مستوى 51%، ما يعني احتفاظها بالسيطرة على الأغلبية.

وأفادت المجلة بأن اهتمام الشركة تحول إلى مجال الغاز، ففي يونيو الماضي، وافقت على بيع حصة تقدر بنسبة 49% في شركة أدنوك لأنابيب الغاز إلى مجموعة من الشركات تضم شركة كندا بروكفيلد لإدارة الأصول، ومجلس خطة تقاعد معلمي أونتاريو وشركة غلوبال إنفراستراكتشار بارتنرز ومقرها نيويورك وشركة كوريا الجنوبية للاستثمار والأوراق المالية، وشركة سنام الإيطالية وشركة جي آي سي السنغافورية. وحصلت الشركة على 10 مليارات دولار مقابل حقوق تأجير 38 أنبوبا. وأضافت المجلة: «فيما تعاني شركات نفط وطنية وعالمية في هذه الظروف، يبدو أن (أدنوك) اختارت التفكير العملي والمرن والذي حقق لها أرباحاً مجزية، بينما تواجه شركات أخرى مخاطر التراجع عن الانخراط في مشروعات جديدة أو تسريح العاملين».