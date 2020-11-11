مركز دبي للسلع يستقبل وفداً إسرائيلياً لبحث العلاقات المشتركة

استقبل مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، وغرفة دبي، اليوم الأربعاء، وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى من اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية وجمعية المصنعين الإسرائيليين والمعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي، وذلك في مقر المركز ببرج الماس.

جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون مع الشركات الإسرائيلية في مجموعة واسعة من القطاعات. وفي أواخر شهر أكتوبر الماضي، استقبل المركز وفداً إسرائيلياً مؤلفاً من مسؤولين كبار وممثلي أعمال ومستثمرين من قطاعات التكنولوجيا والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية.

وبعد فترة وجيزة من التوقيع الرسمي على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في منتصف سبتمبر الماضي، أبرم مركز دبي للسلع المتعددة من خلال بورصة دبي للماس اتفاقية تعاون مع بورصة الماس الإسرائيلية، بهدف تعزيز تجارة الماس الإقليمية وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً في القطاع.