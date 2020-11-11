23 شركة ويلزية تشارك في أديبك 2020

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك 23 شركة ويلزية افتراضياً في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أدبيك2020»، الذي تستمر أعماله من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري. وتمثل هذه الشركات قطاعات متنوعة مثل الصناعة والطاقة والهندسة، حيث تستهدف من مشاركتها تفعيل التواصل مع مختلف المعنيين ومشاركة المعارف والخبرات وبناء علاقات تبادل تجاري مع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

ويعمل أكثر من 58 ألف شخص في قطاعي الطاقة والبيئة في ويلز، وهما القطاعان اللذان يولدان إيرادات تزيد عن 4.8 مليار جنيه إسترليني، فيما تعمل ويلز تجاه إلغاء مكبات النفايات كلياً بحلول عام 2050، مع التعهد بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

الجدير بالذكر أن حكومة ويلز تتواجد رسمياً في الدولة منذ عام 2004، عندما افتتحت مكتباً تمثيلياً لها في القنصلية البريطانية في دبي، ويتولى المكتب مسؤولية الترويج لويلز، وتمثيل المصالح التجارية لها في الإمارات والمنطقة.