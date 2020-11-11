«هواوي» و«‬مورو» تدشنان ‬منصة ‬حوسبة ‬سحابية آمنة

دبي (الاتحاد)‬

وقّع ‬مركز ‬البيانات ‬للحلول ‬المتكاملة «‬مورو»‬، ‬المملوك ‬بالكامل ‬لهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، ‬اتفاقية ‬تعاون ‬مع شركة «‬هواوي»‬، ‬لإطلاق ‬منصة ‬الحوسبة ‬السحابية «‬كلاود ‬ستاك» ‬المتطورة ‬من ‬«هواوي» ‬في ‬دولة ‬الإمارات، ‬والمستضافة ‬في‭ ‬أول‭ ‬مركز‭ ‬بيانات ‬أخضر ‬في‭ ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬والتابع ‬لـ«مورو».

وتؤمن المنصة الجديدة بنية خدمات تحتية سحابية آمنة وسهلة الاستخدام للمطورين، مع توافرها في نطاقات متعددة ومساهمتها في تحقيق أهداف الاستدامة للمؤسسات الحكومية والشركات في‏‭ ‬الوقت ‬عينه.‭

وستدعم المنصة السحابية المبتكرة الحديثة التي ستقود رحلة التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، جهود هذه المؤسسات في تطوير بنيتها التحتية ومواكبة متغيرات الثورة الصناعية الرابعة.

في هذا السياق، قال معالي سعيد محمد الطاير، ‬العضو ‬المنتدب ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي: ‬توفر ‬المنصة ‬السحابية ‬الجديدة ‬من ‬«مورو»‬ و«‬هواوي» ‬مجموعة ‬متكاملة ‬من ‬خدمات ‬البنية ‬التحتية ‬السحابية (‬IaaS) ‬والقادرة ‬على ‬تلبية ‬احتياجات ‬المتعاملين‬.

وأضاف: تهدف «مورو» إلى مساعدة متعامليها على تمكين مبادراتهم للاستدامة الهادفة إلى تقليل انبعاثات الكربون الخاصة بهم، بحيث يكون معدلها محايداً، مع التعامل مع متطلبات السوق المختلفة من خلال قائمة من أحدث التقنيات والخدمات، موضحاً أن «النظام السحابي الجديد يوفر قابلية التوسع بتكاليف يمكن التنبؤ بها، فضلاً عن تقليل مدة التنفيذ والتشغيل. ونعتقد أن هذه المنصة ستكون أداة تمكين مهمة لمطوري البرمجيات، حيث تتطلع المؤسسات إلى تحديث تطبيقاتها القديمة وتحقيق أهداف الاستدامة في الوقت نفسه»‬.

وقال معاليه: يعكس تعاوننا مع «هواوي» التزامنا بتعزيز خبراتنا وقدراتنا وتحالفاتنا للنهوض بالمجتمع الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي. ومع إطلاق خدمتنا السحابية الجديدة، بالتعاون مع «هواوي» من‏‭ ‬مركز ‬البيانات ‬الأخضر ‬الجديد، ‬نكون ‬قد ‬اتخذنا ‬خطوة ‬ملموسة ‬ضمن ‬مساعينا ‬لتقديم ‬قيمة ‬حقيقية ‬للمتعاملين ‬ومساعدتهم ‬على ‬المساهمة ‬بشكل ‬إيجابي ‬في ‬مجال ‬الحفاظ ‬على ‬الموارد ‬البيئية‬.

من جهته، قال «جياوي ليو»، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات العربية المتحدة: «ستساهم السحابة في بناء وتمكين الأنظمة المتكاملة من تحقيق النجاح المشترك، أما الخدمات السحابية، فهي السبيل الأمثل لتسريع عملية الرقمنة والترقية الذكية للمؤسسات الحكومية والمؤسسات»، مضيفاً أن «توقيع اتفاقية تعاون مع (مورو)؛ بهدف العمل معاً لتطوير حلول سحابية تساعد على تلبية متطلباتهم لتحقيق الترقية الذكية».



