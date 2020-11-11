مطارات دبي تستقبل وفداً من ممثلي الخطوط الجوية الإسرائيلية

استقبلت مطارات دبي وفداً من ممثلي ثلاث ناقلات إسرائيلية هي «العال وإسراير وأركيا» في مكاتبها في مطار دبي الدولي.

تأتي زيارة الوفد بعد توقيع عددٍ من الاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات وإسرائيل والإعلان عن إطلاق رحلات تجارية منتظمة تربط بين الدولتين.

وأعرب جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي عن تطلعه إلى «الفرص الإيجابية الناتجة عن توقيع الاتفاقيات التاريخية بين البلدين خصوصاً في مجال الطيران، حيث يأتي فتح السفر الجوي كخطوة أولى نحو تسهيل حركة السفر والسياحة والتجارة المشتركة»، لافتاً إلى أن مطارات دبي تتميز بالخدمات التي تقدمها لكافة شركات الطيران حول العالم وللمسافرين على متنها. لذلك، ركز الاجتماع على فهم متطلبات شركات الطيران الثلاثة حتى تتمكن مطارات دبي من تقديم خدمات مماثلة لها ولمسافريهم المشتركين.

ناقش الفريقان، خلال الاجتماع الذي حضره عدد من كبار المسؤولين في مطارات دبي، الاستعدادات لإطلاق خدمات جوية جديدة ومباشرة بين دبي وتل أبيب التي من المقرر أن تبدأ خلال شهر ديسمبر المقبل برحلتين يومياً من قبل شركة «العال» التي تشغل طائرة بوينج 787 دريملاينر وست رحلات أسبوعية بوساطة الناقلة «إسراير» التي تشغل طائرة إيرباص A320 وخدمات يومية من قبل شركة «أركيا» التي تشغل رحلات على طائرة «امبراير جت».

وتضيف الخدمات الجديدة وجهة بارزة إلى شبكة«DXB» العالمية الحالية التي تضم أكثر من 140 وجهة، مما يوفر المزيد من الخيارات للمسافرين على كلا الجانبين ويفتح فرصاً كبيرة للشحن والتجارة بين البلدين.