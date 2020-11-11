ارتفاع أرباح "أدنوك" الصافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 1.58 مليار درهم

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع عن ارتفاع أرباحها الأساسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتبلغ 2.554 مليار درهم في حين ارتفع صافي الربح عن الفترة ذاتها ليبلغ 1.581 مليار درهم .

وبلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الثالث 1.132 مليار درهم .. بينما بلغ صافي الربح 671 مليون درهم .. فيما شهدت التدفقات النقدية الحرة أداء قوياً خلال الربع الثالث.

وأظهرت الشركة أداء يتميز بالقوة والمرونة مع التركيز على تحقيق النمو الذكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وحافظت شركة أدنوك للتوزيع على مركزها المالي القوي الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي حيث بلغت سيولة الشركة 6.8 مليار درهم في 30 سبتمبر 2020، بما في ذلك 4.0 مليار درهم في صورة نقدية وما يوازيها، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

وتستمر كميات وقود التجزئة المباعة في التحسّن تدريجياً منذ أواخر شهر يونيو 2020 حيث ارتفعت كميات الوقود المباعة خلال الربع الثالث بنسبة 24% مقارنة بالربع السابق.

وتستمر الشركة في تطبيق أعلى المعايير للحفاظ على صحة وسلامة عملائها، وموظفيها، والمجتمعات التي تخدمها، فقد استمرت الشركة في تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي من خلال افتتاح 37 محطة جديدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات بنهاية سبتمبر 2020، بما في ذلك 11 محطة في دبي، ما يمثل ستة أضعاف ما تم افتتاحه من محطات خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تمضي الشركة قدماً في تنفيذ خططها لافتتاح 50-60 محطة جديدة خلال العام 2020، بما في ذلك 20-25 محطة في دبي.

ومنذ الإعلان عن إطلاق مفهوم محطات أدنوك "On-the-go" في شهر نوفمبر 2019، افتتحت الشركة 25 محطة من هذا الطراز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، مع وجود خطط لافتتاح المزيد قريباً.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "تعكس النتائج المالية لشركة أدنوك للتوزيع خلال الربع الثالث التزامنا بأولوياتنا الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام، وترقية تجربة العملاء، مع تحقيق عوائد مجزية على الاستثمار لصالح مساهمينا. ومن خلال تركيزنا على الابتكار وتسريع تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية، بالإضافة إلى تحسن كميات الوقود المباعة، استطعنا دعم نتائجنا المالية القوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020. ونحن مستمرون في جهودنا لتوسيع شبكتنا على مستوى دولة الإمارات، مع التركيز على الأحياء السكنية التي لم يكن من السهل توفير خدمات التزود بالوقود فيها. كما أننا سنمضي قدماً في خططنا لاستثمار رؤوس أموالنا بصورة مدروسة من خلال استراتيجية منضبطة تهدف لاستمرار جهودنا لتوسيع شبكة محطاتنا مع التركيز على سوق دبي، بالإضافة إلى الاستثمار في المجالات غير المتعلقة بالوقود، والتوسّع دولياً".

كما افتتحت الشركة عدداً من المحطات المبتكرة في بداية الربع الرابع من العام 2020، بما في ذلك أول محطة من طراز أدنوك "On-the-go" في كل من دبي والعين، حيث تمتاز الأخيرة بوجود متجر مستقل مما يعكس المفهوم المرن لهذه المحطات.

ومن ناحية أخرى، تلتزم شركة أدنوك للتوزيع بجهودها الهادفة لخفض التكاليف التشغيلية ضمن جهودها لتحويل نموذج عملها منذ الطرح العام الأولي لأسهمها في شهر ديسمبر 2017 وذلك لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال مبيعات وقود ومتاجر التجزئة في الإمارات. وفيما تكثف الشركة جهودها للحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وعملائها خلال فترة فيروس كورونا المستجد، فإنها مستمرة أيضاً في جهودها لتحقيق نقلة نوعية للارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة وضمان أن تكون التكاليف التشغيلية ضمن الحدود التي تعزز تنافسيتها في السوق، وأن تمتلك الشركة القدرة على تحقيق النمو في المستقبل.

وركزت شركة أدنوك للتوزيع جهودها خلال العام على تقديم تجربة مميزة للعملاء على عدة مستويات، بما في ذلك إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الولاء الخاص بالشركة "مكافآت أدنوك"، والقائم على نظام جمع النقاط حيث يعتبر برنامج "مكافآت أدنوك" الأول من نوعه الذي تقدمه شركة بيع وقود بالتجزئة في المنطقة، والذي نجح في ضم أكثر من 900 ألف عضو له حتى الآن، وشهد تفاعل العملاء بشكل مضاعف منذ إطلاق خاصية جمع النقاط في شهر يوليو الماضي.

كما أعلنت شركة أدنوك للتوزيع عن توطيد شراكتها مع "الاتحاد للطيران"، واتاحة الفرصة لأعضاء برنامج الولاء في كل من الشركتين لتحويل نقاط مكافآتهم إلى أميال والعكس لتحقيق الاستفادة للعملاء حيث يأتي برنامج مكافآت أدنوك ليعزز جهود شركة أدنوك للتوزيع للتفاعل مع العملاء.

كما استمرت الشركة في خططها لتجديد متاجر التجزئة التابعة لها، والتي بلغ عددها 41 متجراً تم تجديده خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وتم تجديد 30 منها خلال الربع الثالث. كما تستمر الشركة في جهودها لتوفير بيئة جاذبة في متاجرها، وهو ما أدى لرفع عدد المتاجر التي تنوي الشركة تجديدها خلال العام 2020 لتبلغ 80-90 متجراً مقارنة بخططها السابقة لتجديد 40-50 متجراً.

كما تعمل الشركة على تسريع استراتيجيتها للتجارة الإلكترونية وإطلاق عدد من الخدمات الجديدة المصممة لتلبية احتياجات العملاء، حيث وسّعت الشركة نطاق خدماتها الرقمية لتضم حلول الدفع الذي لا يتطلب التلامس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل من متاجر واحة أدنوك، وكذلك خدمات توصيل الوقود واسطوانات الغاز الطبيعي للمنازل باستخدام التطبيق الخاص بالشركة.

وأسهمت تلك المبادرات التي تركز على العملاء، بالإضافة إلى تحسين إدارة الفئات، وتقديم الأغذية الطازجة ومنتجات القهوة المميزة، بالإضافة لتأثير فيروس كورونا المستجد الذي أدى لزيادة مشتريات العملاء مع انخفاض عدد زياراتهم، في زيادة معدل حجم سلة المشتريات بنسبة 19.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

وأعلنت شركة "أدنوك" في 14 سبتمبر 2020 عن إتمام عملية طرح خاص لعدد 1.25 مليار سهم من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع"، وبيعها إلى مؤسسات استثمارية.

ويمثل هذا الطرح حصة 10% من أسهم الشركة، مؤديًا إلى رفع نسبة التداول الحر إلى 20%، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في الشركة، وإتاحة السيولة لتداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتعكس هذه الصفقة الطلب الكبير من قبل المستثمرين على أسهم شركة أدنوك للتوزيع، والذي جاء نتيجة الأداء القوي للشركة ومرونتها في ما يخص توزيعات الأرباح منذ الطرح العام الأولي لأسهمها في العام 2017.

وأقرّ مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع يوم 29 سبتمبر2020 توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم "10.285 فلس للسهم" عن الأشهر الستة الأولى من العام 2020، وبما يعادل 350 مليون دولار أمريكي، لمساهمي الشركة وتم دفعها للمساهمين بنهاية شهر أكتوبر 2020. وهو الجزء الأول من توزيعات الأرباح الإجمالية للعام 2020 والتي تتوقع الشركة أن تبلغ 2.57 مليار درهم "20.57 فلس للسهم" وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% مقارنة بتوزيعات الأرباح للعام 2019 التي بلغت 2.39 مليار درهم "19.10 فلس للسهم".

ومن المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام 2020 في شهر أبريل 2021 وفقًا لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة، ووفقًا لتوصية مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تعديل في سياسة توزيع الأرباح الخاصة بها خلال اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بالشركة الذي عقد في شهر مارس الماضي وذلك للأعوام 2021 وما يليها، حيث من المقرر توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم للعام 2021، بالإضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% وذلك من الأرباح القابلة للتوزيع، ابتداءً من العام 2022 وما يليه، وذلك وفقاً لتوصية مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين. وتتوقع شركة أدنوك للتوزيع الاستمرار بتوزيع نصف الأرباح السنوية في شهر أكتوبر من العام الجاري، وتوزيع النصف المتبقي من الأرباح في أبريل من العام الذي يليه. وتعكس السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح سجل الشركة القوي في زيادة توزيعات أرباحها لمساهميها بشكل تدريجي، مدعومة بنموذج عمل مستقر يحقق التدفقات النقدية الممكن توقعها.



