مبيعات قياسية لمهرجان تسوق "يوم العزاب" في الصين

حققت مجموعة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا مبيعات قياسية جديدة اليوم الأربعاء في يوم التسوق والتخفيضات الصيني المعروف باسم "يوم العزاب" والذي أصبح أكبر مهرجان للتسوق في العالم.

وخلال 30 دقيقة تقريبا من بدء اليوم رسميا أعلنت مجموعة علي بابا بيع بضائع بقيمة 3ر372 مليار يوان (4ر56 مليار دولار).

في الوقت نفسه، فإنه لا يمكن مقارنة هذه الأرقام بالسنوات السابقة لأن علي بابا تقدم هذه المرة العروض الترويجية الخاصة منذ أوائل نوفمبر الحالي.

كانت علي بابا قد حققت مبيعات قيمتها 4ر268 مليار يوان في "يوم العزاب" في العام الماضي.

وذكرت على بابا أنها قدمت على منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بها نحو مليوني منتج للعملاء، وهو ما يزيد عن ضعف عدد السلع التي تم عرضها في العام الماضي.

وفي ذروة المبيعات تلقت منصات علي بابا 583 ألف طلب شراء في الثانية الواحدة. كما تتوقع منصات التجارة الصينية الأخرى مبيعات قوية في مهرجان "عيد العزاب".

يذكر أن الاحتفالات غير الرسمية بـ "يوم العزاب" بدأت في التسعينيات للاحتفال بطلاب الجامعة غير المتزوجين وانتشرت من مدينة نانجينج إلى كل أنحاء الصين باعتبارها يوما للتعاطف مع الشباب غير المتزوج.

ويتم الاحتفال بيوم العذاب في 11 نوفمبر من كل عام.

وشاركت في عروض يوم العزاب الترويجية بالصين أكثر من 250 ألف علامة تجارية. ويمثل مهرجان التسوق للعام الحالي مقياسا لمدى تعافي ثقة المستهلكين في الصين من تداعيات جائحة فيروس كورونا ، وما أدت إليه من تراجع اقتصادي نتيجة إجراءات الإغلاق.