الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في أكثر من 29 عاماً

سجلت الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في أكثر من 29 عاما اليوم الأربعاء إذ علق المستثمرون الآمال على تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من جائحة كوفيد-19 بسبب التطورات المتعلقة باللقاحات.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي 1.74 بالمئة إلى 25338.52 خلال تعاملات اليوم ليعزز مكاسبه في الجلسة السابقة والتي بلغت أعلى مستوى منذ يونيو 1991. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.34 بالمئة ليصل إلى 1723.65 نقطة.