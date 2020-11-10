"دافزا" تستقبل وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من إسرائيل

ناقشت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي "دافزا" مع وفد إسرائيلي اقتصادي رسمي، أسس التعاون المشترك والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات وإمارة دبي والمنطقة الحرة وذلك بالاستناد إلى مذكرة التعاون التي أبرمتها سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي مؤخراً مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال استقبال سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، ممثلة في الدكتور محمد الزرعوني المدير العام وعدد من المسؤولين والموظفين، وفداً إسرائيلياً اقتصادياً رسمياً برئاسة أوريل لين رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية ورئيس غرفة تجارة تل أبيب وإسرائيل الوسطى، وضم ممثلين عن جمعية المصنعين الإسرائيليين واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية وغرفة تجارة مدينة حيفا والشمال وغيرها وذلك لبحث آفاق العلاقات الاستراتيجية في المجالات المختلفة لتشجيع وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية تعزيزاً للعمل المشترك ولمناقشة الفرص الواعدة التي تنتظر دافزا والجهات الاقتصادية والتجارية الإسرائيلية الممثلة في الوفد.

ضم الوفد الإسرائيلي عدداً من المسؤولين رفيعي المستوى من بينهم ديفيد كاستل الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة مدينة حيفا والشمال وأمير شاني نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة الإسرائيلية وزييف لافيي نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة الإسرائيلية لشؤون العلاقات الدولية وتطوير الأعمال وأديف باروش رئيس مجلس إدارة معهد التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلي وغادي آريلي مدير عام المعهد ورون تومر رئيس جمعية المصنعين الإسرائيليين وهاغاي أدري نائب رئيس الجمعية لشؤون الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلاقات الحكومية وأفشالوم أبوفيلان أمين عام اتحاد الفلاحين الإسرائيليين.

واستمع أعضاء الوفد الإسرائيلي إلى عرض عن أهم المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تشرف عليها المنطقة الحرة مع تسليط الضوء على مجالات التعاون المتاحة بين الجانبين من بينها "دبي كوميرسيتي" أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في المنطقة والتي تهدف إلى الارتقاء بمكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية ولتكون موطناً لمنظومة التجارة الإلكترونية في المنطقة.

من جهته، قام الوفد الإسرائيلي باستعراض الخدمات والفرص التي توفرها البنية التحتية الإسرائيلية للشركات في دولة الإمارات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من الفوائد التي تقدمها المنطقة الحرة للمتعاملين والشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها ولعملياتها وذلك دعماً لعملياتها الإقليمية والدولية فضلاً عن التوسع على مستوى المنطقة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني المدير العام إن زيارة الوفد الاقتصادي والتجاري الإسرائيلي تأتي في تناغم حيوي وجديد لروابط مجتمع الأعمال بين دبي وإسرائيل، حيث إن اقتصاد دبي منفتح على الأسواق العالمية ومتميز بموقع استراتيجي وبيئة محفزة استثمارياً وتجارياً للنمو والازدهار خاصة عبر المناطق الحرة التي تعتبر رافداً أساسياً لتحريك وتنشيط سلاسل التجارة والتوريد العالمية.

وأضاف الدكتور الزرعوني أن هذه الزيارة تمهد لتوسيع أطر التعاون في عدة مجالات مختلفة حيث تسعى "دافزا" مع الجهات المختلفة الممثلة في الوفد الإسرائيلي إلى خلق بيئة ملائمة وتنافسية لممارسة الأعمال ودفعها للنمو والازدهار بما يعود نفعه على جميع الأطراف.

من جانبه، قال أوريل لين رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية: "نستشرف العديد من الفرص الكبيرة للتعاون بين دولتي إسرائيل والإمارات العربية المتحدة عبر عددٍ من القطاعات الاستراتيجية والحيوية. لذا، نسعى من خلال هذه الزيارة إلى بحث واستعراض مزايا الخدمات والبنية التحتية للأعمال التي يوفرها كلا الجانبين بما يمكننا من استكشاف آفاق التعاون ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مؤخراً تؤسس لمرحلة هامة من التعاون بين الجانبين حيث ستعمل "دافزا" من خلالها على الترويج لإمارة دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً وبيئة أعمال حيوية للشركات الإسرائيلية في حين سيعمل اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية على تشجيع الشركات للمشاركة في الفعاليات التي تحتضنها الإمارة وتزويدهم بجميع المعلومات المطلوبة التي تهدف إلى الترويج لـ"دافزا" بوصفها موقعاً مثالياً لنمو الأعمال على المستوى العالمي.