تعافي فنادق أبوظبي ورأس الخيمة الأسرع أوسطياً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت مؤشرات الأداء الرئيسية في القطاع الفندقي في كل من أبوظبي ورأس الخيمة، أداء قوياً خلال شهر أغسطس الماضي، وضعها في صدارة فنادق منطقة الشرق الأوسط من ناحية معدلات الإشغال والأسعار والعائد على الغرف المتاحة، لتعكس بذلك تعافياً سريعاً من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وأظهر تقرير الأداء المقارن لقطاع الفنادق في الشرق الأوسط لشهر أغسطس والصادر أمس، عن مؤسسة (EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، تسجيل فنادق أبوظبي النمو الإيجابي الأعلى والوحيد على مستوى المنطقة في معدلات الإشغال خلال شهر أغسطس 2020، تجاوزت به المعدل المسجل في الشهر ذاته من عام 2019 بنسبة 5.7% ليصل إلى 78%، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه جميع فنادق المدن الرئيسية في المنطقة تراجعات كبيرة تراوحت بين 7% إلى 76%، باستثناء فنادق الرياض التي سجلت نمواً طفيفاً نسبته 0.2%. ووفقاً لبيانات التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في أبوظبي خلال شهر أغسطس الماضي نحو 240 درهماً، بانخفاض قدره 15.6% عن الشهر ذاته من العام الماضي، فيما بلغ متوسط العائد على الغرفة المتاحة نحو 187 درهماً، بانخفاض قدره 9%. ورغم التداعيات السلبية لجائحة «كوفيد-19» على القطاع الفندقي في المنطقة والعالم، أفاد التقرير بأن فنادق أبوظبي تمكنت من الحفاظ على أعلى معدل إشغال على مستوى المنطقة، في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، الأمر الذي عكس قدرة القطاع على التماسك أمام الآثار السلبية لهذه الأزمة غير المسبوقة عالمياً.

واعتبر التقرير ارتفاع معدلات إشغال فنادق أبوظبي خلال أغسطس الماضي علامة على التفاؤل بقدرة القطاع على التعافي السريع من تداعيات الجائحة، مشيراً إلى أن تراجع أسعار الغرف في فنادق العاصمة، بالإضافة إلى إطلاق مفهوم «المنطقة الآمنة» إلى جانب الإجراءات التي تتخذها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وفقاً لمعايير شهادة Go Safe لتأمين الوجهات السياحية، يتوقع أن تسهم في تعزيز جاذبية القطاع الفندقي للسياحة الداخلية، وكذلك للأحداث والفعاليات المتوقع تنظيمها في الأشهر المقبلة والتي يأتي في مقدمتها سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي في نهاية العام.

فنادق رأس الخيمة

ووفقاً لبيانات مؤسسة (EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، سجلت فنادق إمارة رأس الخيمة في شهر أغسطس الماضي، ثاني أعلى معدل إشغال فندقي على مستوى مدن الشرق الأوسط بعد أبوظبي، بلغت نسبته 51.7% وذلك رغم انخفاضه عن معدل إشغال الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 72%. لكن في المقابل، حققت فنادق الإمارة تفوقاً في مؤشرات الأداء الخاصة بالعائد على الغرف ومتوسط سعر الغرفة، حيث قفز متوسط سعر الغرفة بنسبة 60.5% ليصل إلى 740 درهماً للغرفة، مقارنة مع 461 درهماً للغرفة في الشهر ذاته من العام الماضي، الأمر الذي أدى لارتفاع إلى نمو العائد على الغرفة المتاحة بنسبة 15.3% ليصل إلى 383 درهماً للغرفة.

ووفقاً للتقرير، حققت فنادق دبي نمواً ملحوظاً في مؤشر متوسط سعر الغرف الفندقية خلال شهر أغسطس الماضي قدره 8.9% ليصل إلى 511 درهماً للغرفة، مقارنة مع 469 درهماً للشهر ذاته من العام الماضي.