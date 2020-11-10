الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها إلى 5 وجهات

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت الاتحاد للطيران عن استئناف رحلاتها إلى 5 وجهات، بدءاً من منتصف ديسمبر المقبل، ليبلغ إجمالي الوجهات التي تسير إليها الناقلة 57 وجهة.

وأشارت الناقلة في آخر تحديث لها أمس، إلى أن الوجهات الخمس التي تستأنف إليها الرحلات الشهر المقبل هي: روما وموسكو وكازابلانكا وواشنطن وسيشل.

وتستأنف الناقلة رحلاتها إلى بلغراد ومينسك في أوروبا في الـ 25 من نوفمبر الجاري، وبكين في يناير من العام 2021.

ومن الوجهات التي تسير إليها الشركة، في الوقت راهن، في شبه القارة الهندية أحمد آباد وتشيناي وإسلام آباد وكوتشي ونيودلهي وماليه وكولومبو وحيدر آباد وكاراتشي ولاهور ومومباي، وفي قارتي آسيا وأستراليا: بانكوك وجاكارتا ومايلا وسيؤول وسنغافورة وطوكيو وكوالالمبور وملبورن وشنجهاي وسيدني، ومن الوجهات الأوروبية التي تسير إليها الشركة: أمستردام وبرشلونة وفرانكفورت ولندن وباريس وأثينا ومانشيستير ودبلن وجنيف ومدريد وميلان وزيوريخ وميونيخ.

وفي الشرق الأوسط تسير الناقلة حالياً رحلاتها إلى عمّان وبيروت والقاهرة والبحرين وجدة والدمام والرياض والكويت ومسقط، وفي أميركا الشمالية تسير الناقلة إلى شيكاجو وتورونتو ونيويورك في الوقت الراهن.