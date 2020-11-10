«المالية»: 11.6 مليار درهم إيرادات «المضافة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة المالية أمس عن أن إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة بلغت 11.6 مليار درهم خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية أغسطس الماضيين، كما أعلنت الوزارة عن ارتفاع إجمالي إيرادات الضريبة الانتقائية للدولة عن الفترة نفسها بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، وبقيمة بلغت نحو 1.9 مليار درهم.

إلى ذلك، قال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية: إنه تم توزيع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30% للحكومة الاتحادية و70% للحكومات المحلية، مشيراً إلى أن حصة الحكومة الاتحادية من إيراد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته تمثل نسبة 45% و55% للحكومات المحلية، بينما تمثل حصة الحكومة الاتحادية ما نسبته 30% عن إيرادات الضريبة الانتقائية على السلع الانتقائية الأخرى مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة بالسكر المضاف.

وأوضح: «ستسهم الإيرادات الضريبية في استمرار تنفيذ المشاريع التنموية وفقاً للخطط المستهدفة لحكومة دولة الإمارات، وفي التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وتواصل وزارة المالية متابعة السياسات الضريبية بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان مواءمتها مع المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، وتحديث التشريعات باستمرار بما يتناسب مع مستهدفات السياسات المالية والنمو الاقتصادي المستدام».

وأكد عدم وجود أي خطط أو قرارات في الوقت الراهن لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن 5% في الدولة.

وبالنسبة لعام 2019، بلغ ناتج الإيراد الضريبي المحصل نحو 31 مليار درهم مقارنة بنحو 29 مليار درهم خلال العام 2018، حيث بلغ معدل نمو إجمالي الإيرادات الضريبية للعام 2019 نحو 7% عن العام 2018.

وكانت دولة الإمارات بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5% على معظم السلع والخدمات، التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.