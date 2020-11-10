«الاتحاد الهندسية» توافق على إنتاج 1.3 مليون كمامة وجه

أبوظبي (الاتحاد)

وافقت الاتحاد الهندسية، ذراع الصيانة والإصلاح والعمرة التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، على قبول طلب لإنتاج 1.3 مليون كمامة وجه في مرفقها الذي تم إنشاؤه حديثًا لإنتاج الكمامات.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، سيتم توزيع كمامات الوجه الطبية على الموظفين، بدءاً من الطواقم الجوية والأرضية، مروراً بموظفي التموين والشحن والهندسة ووصولاً إلى الطواقم الطبية.

ويضم المرفق الجديد معدات متطورة تعمل آلياً بالكامل، وتنتج ما يصل إلى 20 ألف كمامة يومياً. وتتميّز الكمامات بطبقات متعددة توفر تنقية عالية تصل إلى 98 بالمئة لضمان أعلى درجات الحماية والسلامة.

وقبل الخوض بعملية الإنتاج الكبيرة، خضعت نماذج أولية من الكمامات لسلسلة من الاختبارات الصارمة للتأكد من كفاءتها العالية على صعيد تنقية البكتيريا والنظافة من الميكروبات. وبعد الانتهاء من مرحلة الاختبارات بنجاح، تمت المصادقة على الكمامات طبياً من قبل هيئتي، Laboratorio Analisi Tecnal (إيطاليا)، و CNTAC (الصين) للتوثيق والمصادقة.

وقال هيثم ناصر، نائب الرئيس لشؤون خدمات هياكل الطائرات، في الاتحاد الهندسية: «شهدنا منذ بدء الجائحة طلباً مستمراً على الكمامات الطبية في مقر العمل.. وارتأينا أن نتولى عملية إنتاج الكمامات الطبية داخلياً لتوفير أعلى مستويات الحماية، وحرصنا على أن يلبي المرفق الجديد الطلب الداخلي للاكتفاء ذاتياً، إلى جانب إنتاج كميات كبيرة تلبي احتياجات الأطراف الخارجية من عملاء وشركاء ومزودي خدمات».