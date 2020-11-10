منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار

أبوظبي (وام)

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، والذي عُقِد أمس، في قصر الوطن.

واستعرض الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأهم المشاريع الاستثمارية والإنجازات التي حققها جهاز الإمارات للاستثمار، كما اعتمد المجلس محاضر الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر، واللجنة الاستراتيجية التي تم تشكيلها.

منصور بن زايد خلال ترؤسه الاجتماع بحضور محمد القرقاوي وعبيد الطاير (الصور من وام)

ووافق المجلس على تقرير البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما اطّلع على الأنشطة وأداء الاستثمار حتى 30 سبتمبر 2020.

وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى التوجهات الاستراتيجية والمستقبلية للجهاز، ضمن خطة «الاستعداد للخمسين»، واستناداً إلى إعلان حكومة الإمارات مؤخراً إلحاقَ مزيد من الأصول بجهاز الاستثمار.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس الإدارة لتعزيز وتنويع استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبني خطة استثمارية متميّزة لإدارة استثمارات الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها، بهدف تحقيق أرباح مستدامة.

منصور بن زايد خلال ترؤسه الاجتماع بحضور محمد القرقاوي وعبيد الطاير وسلطان الجابر وعدد من المسؤولين

حضر الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعيسى محمد السويدي العضو المنتدب لمجلس أبوظبي للاستثمار، ومعالي حارب مسعود الدرمكي مستشار مكتب العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار، ومحمد هادي الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وكلثم حمد بالعبد الغفلي، مدير استثمارات في دائرة الاستثمارات الخارجية في جهاز أبوظبي للاستثمار، كما شهِد الاجتماع معالي مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار وعدد من المديرين التنفيذيين.