«أبوظبي للتنمية»: نحرص على تحقيق التنمية المستدامة في أوزبكستان

أبوظبي (الاتحاد)

التقى محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أمس في قصر الإمارات، معالي ساردور عمورزاكوف، نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، وعدداً من المسؤولين في كلا الجانبين. وبحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة أوزبكستان، والنظر في الفرص الاستثمارية والتنموية المشتركة وإمكانية وتوسيع آفاقها. وعلى هامش اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي أوزبكستان للاستثمار، والتي يمتلك صندوق أبوظبي للتنمية 75% وشركة موانئ دبي العالمية، حيث وقع المذكرة راشد محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي أوزبكستان للاستثمار، ومن جانب موانئ دبي محمد المعلم المدير التنفيذي، مدير عام موانئ دبي العالمية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاستثماري المشترك في أوزبكستان، خاصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في أوزبكستان، ويساهم في تنشيط حركة التجارة وربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وتأمين انتقال الأفراد والبضائع لتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.

وقال محمد سيف السويدي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترتبط بعلاقات وثيقة مع أوزبكستان، حيث يحرص الصندوق على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع أوزبكستان في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، مشيراً إلى أن تمويلات واستثمارات الصندوق المشتركة مع الجانب الأوزبكي تصل إلى نحو 380 مليون درهم.