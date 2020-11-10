«دبي المالي العالمي» يطلق «إنوفيشن هب»

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز دبي المالي العالمي «إنوفيشن هب»، الذي يؤسس لمعايير جديدة للابتكار ضمن القطاع المالي على مستوى المنطقة، ويرسّخ سمعة المركز المالي في توفير البيئة التي تسهم في تمكين الأعمال وسن تشريعات عالمية المستوى وجذب أفضل الكفاءات. وجاء إطلاق «إنوفيشن هب» في أفينيو البوابة - المركز المالي في وقت تعمل فيه العديد من الشركات والمؤسسات على تسريع أجندتها الخاصة بالابتكار في ظل جائحة كوفيد - 19.

وتعتمد منهجية مركز دبي المالي العالمي على تمكين الأفراد والشركات والجهات التشريعية من تشكيل مستقبل القطاع المالي بشكل متكامل، وذلك باستخدام نموذج سيتم اعتباره من بين أفضل الممارسات العالمية، حيث سيعمل في «إنوفيشن هب» أكثر من 250 شركة لتطوير حلول تحدد مستقبل القطاع وتضمن نمواً اقتصادياً مستداماً، كونه سيوفر البيئة التي تعزز الجهود نحو تطوير أفكار جديدة بأمان وازدهار في كل مرحلة من مراحل أعمالها.