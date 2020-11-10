خليفة المهيري لـ «الاتحاد»: طلب قوي على المواد الكيماوية وفرص للوصول لأسواق جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خليفة يوسف المهيري الرئيس التنفيذي بالإنابة في «تعزيز» لـ «الاتحاد» وجود نمو وطلب قوي على المواد الكيماوية، موضحاً أن اختيار المشاريع الاستثمارية تم بناءً على القيمة المحلية المضافة التي ستحققها هذه المشاريع، والتي ستوفر فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يتيح الوصول إلى أسواق جديدة.

وأشار المهيري إلى تحديد 7 مشاريع كيميائية ستقوم «تعزيز» بالاستثمار فيها في مجمع الرويس للمشتقات، حيث تم البدء في إعداد المجمع ليصبح جاهز للبناء وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات لجذب استثمارات ومشتقات جديدة إضافية.

ومن المتوقع أن يزيد إجمالي الاستثمار في المشاريع على 11 مليار درهم.

وتم تحديد المشاريع الأساسية في مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية والتي تشمل «الكلور القلوي»، والذي يستخدم في صناعة المنسوجات ومعالجة المياه، والمعادن، و«ثنائي كلوريد الإيثلين»، ويستخدم في مشاريع البناء، والبنية التحتية، والعديد من السلع الاستهلاكية، و«أنهيدريد الماليك»، وتدخل في صناعة الأنابيب والإنشاءات، والنقل، و«الميثانول»، الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة الأدوية والسلع الاستهلاكية، و«الأمونيا»، التي تعد مادةً رئيسة في الزراعة، و«كحول اسبوبروبيل»، والتي تستخدم في قطاع الرعاية الصحية وفي مستحضرات التجميل، و«المطاط الصناعي»، ويستخدم في صناعة السيارات والمواد اللاصقة وإنتاج الأغذية وتخزينها.

وقال المهيري: للمرة الأولى، ستصنع أغلب هذه المواد الكيميائية في دولة الإمارات، هذه الخطوة تمكن أبوظبي ودولة الإمارات من تعزيز ودعم نمو قطاع التصنيع وإنشاء مراكز للتميز في مجالات النمو التي تقودها التكنولوجيا المتقدمة، وستخلق هذه المشاريع فرص استثمارية للقطاع الخاص، وسنعمل من خلالها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية بما يتيح لنا الوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في هذه المجالات، مع التركيز على تعزيز القيمة المحلية المضافة، وخلق فرص وظيفية لأصحاب المهارات.

وتابع: ستعمل «تعزيز» على تطوير مشاريع كيميائية استراتيجية في مجمع الرويس للمشتقات البترولية والتي من شأنها خلق فرص للاستثمار والنمو للقطاع الخاص، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وإيجاد وظائف متخصصة في دولة الإمارات، موضحا أن «تعزيز» سوف تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة، وستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لخلق نظام متكامل يدعم نمو الصناعات المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.