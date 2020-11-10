«بيكر هيوز» تنقل «مشاريع التحكم بالضغط السطحي» إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بيكر هيوز» عن نقلها المقر الرئيس لقسم «مشاريع التحكم بالضغط السطحي» من مدينة هيوستن الأميركية إلى أبوظبي.

ويأتي إعلان الشركة عن هذه الخطوة خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبيك 2020» بنسخته الافتراضية، وفي أعقاب افتتاح الشركة في العام الماضي لمنشأة خدمات رؤوس الآبار في أبوظبي.

ويعد القسم جزءاً من قطاع معدات حقول النفط في «بيكر هيوز»، حيث يوفر الرؤوس الخاصة بالآبار السطحية والآبار تحت سطح البحر، ومعدات التحكم بالضغط السطحي، وحلول خدمات الآبار تحت سطح البحر. وقال أيمن خطاب، نائب رئيس قطاع التحكم بالضغط السطحي لمعدات حقول النفط عالمياً ونائب رئيس شركة «بيكر هيوز» في الخليج وأميركا الشمالية والهند: «تعكس هذه الخطوة التزامنا المتواصل نحو المنطقة وتركيزنا على دعم متطلبات القيمة المحلية للأسواق التي نعمل فيها».