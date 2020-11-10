964 مليون درهم تداولات الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

واصلت الأسهم المحلية ارتفاعها لتزيد مكاسبها السوقية خلال جلسة تداولات الأمس، بدعم من الزخم الإيجابي في التداولات التي قفزت إلى 964.35 مليون درهم، بعد تداول 453.45 مليون سهم خلال 9343 صفقة.

وجاء استمرار الارتفاع وزيادة نشاط التداول، في ظل سيطرة حالة من التفاؤل نتيجة تضافر مجموعة من المعطيات الدولية أهمها صعود أسعار النفط عالمياً، وارتفاع البورصات العالمية بشكل قوي، بعد الأنباء المؤكدة عن فعالية لقاح «كورونا»، وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع إيجابي عند مستوى 4768.22 نقطة رابحاً 24.8 نقطة، في حين واصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بنسبة 2% ليربح نحو 45.53 نقطة ويغلق عند 2265.3 نقطة.

واستعاد سوق دبي المالي التداولات النشطة أمس، مع تخطى قيمة التداولات الإجمالية حاجز النصف مليار درهم لتصل إلى 508.5 مليون درهم، في ظل الارتفاعات الجيدة التي حققتها أسهم مجموعة «إعمار»، وكان أهمها «إعمار مولز» الذي صعد بالحد الأقصى، ولتحقق الأسهم المتداولة في السوق مكاسب سوقية بنحو 5.22 مليار درهم، وحافظ مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على مسارة الصاعد، ليغلق في المنطقة الخضراء متجاوزاً عمليات بيع لجنى الأرباح على عدد من الأسهم التي سجلت ارتفاعات جيدة خلال الأيام الماضية، وكان أهمها «طاقة» و«دانة غاز» و«الجرافات البحرية الوطنية»، وزادت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 5.22 مليار درهم إلى 319.412 مليار درهم.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 455.82 مليون درهم بعد تداول 120 مليون سهم، خلال تنفيذ 3095 صفقة.

وتصدر «الدار العقارية» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي، من حيث حجم التداولات بنحو 36 مليون سهم، تلاه «دانه غاز» بحجم تداولات 18 مليون سهم.

وحقق سهم «العالمية القابضة» أعلى قيمة تداولات بلغت 100 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» بقيمة 96.3 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بقيمة تداول 90.1 مليون درهم، وجاء «أبوظبي التجاري» رابعاً بنحو 44.3 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بنحو 27.1 مليون درهم.

وتباين أداء الأسهم القيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، حيث تصدر قائمة الأسهم المرتفعة «أركان» بنسبة 4.5%، وتلاه «دانه غاز» بنسبة 3.4%، كما دعم صعود المؤشر ارتفاع أسهم نشطة مثل «أبوظبي الأول» بنسبة 1.19%، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 1.8%، و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.2%، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة كان أهمها «طاقة» بنسبة 4.68%، و«الدار العقارية» بنسبة 1.49%.

وزادت تداولات سوق دبي المالي بمقدار الضعف مقارنة باليوم السابق، حيث بلغت قيمة التداول الإجمالية 508.53 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 333.37 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6248 صفقة.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي استمرار صعود المؤشر العام للسوق تفاعلاً مع ارتفاع أسهم 21 شركة، مقابل انخفاض أسهم 9 شركات.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 162.9 مليون درهم، وتلاه «إعمار مولز» بقيمة 80.8 مليون درهم.

ثم «دبي الإسلامي» بقيمة تداولات 76.5مليون درهم.

وجاء سهم «الاتحاد العقارية» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 60.2 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 55.9 مليون سهم.