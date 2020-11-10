17.8 مليون درهم أرباح «وطنية»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة الوطنية للتكافل «وطنية» 17.8 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 10 ملايين درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 78%. وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة الشركة، بمناسبة الإعلان عن نتائج الشركة: «إن أبرز سمات الأداء تمثلت في العمليات التكافلية التي سجلت فائضاً قدره 12.5 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 4.7 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2019، مما يعني نمواً بنسبة 168%.

وأضاف أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، فإن الشركة حافظت على دخلها الاستثماري عند المستوى نفسه من العام السابق».