2.49 مليار درهم إيرادات «إعمار مولز»

دبي (الاتحاد)

سجلت شركة إعمار مولز إيرادات بقيمة 2.49 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

وبلغ صافي أرباح الشركة للفترة نفسها 586 مليون درهم، على الرغم من التحديات التي واجهتها مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، فيما تبقى التوقعات المرتبطة بالربع الأخير من العام الجاري إيجابيةً، مع عودة الإقبال إلى طبيعته تدريجياً واقتراب موسم الأعياد.

وقال محمد العبّار، مؤسّس شركتي إعمار العقارية وإعمار مولز: «لقد أظهرت إعمار مولز قوةً ومرونةً كبيرتين خلال فترة تفشّي الوباء، على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهها قطاع التجزئة عموماً هذا العام».