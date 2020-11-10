«أدنوك» تستضيف المنتدى السنوي الثاني للتجارة والتداول

أبوظبي (الاتحاد)



أبوظبي (الاتحاد) استضافت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) «منتدى أدنوك السنوي الثاني للتجارة والتداول»، والذي أقيم افتراضياً على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).

وأطلعت أدنوك المشاركين في المنتدى على أعمال شركة «أدنوك التجارية» وبدء تداول النفط الخام والمشتقات المالية، بالإضافة إلى تاريخ انطلاق عمليات شركة «أدنوك للتجارة العالمية»، المشروع المشترك بين أدنوك و«إيني» و«أو إم في»، والمقرر الشهر المقبل.

وأشاد قادة قطاع النفط والغاز والمشاركون في المنتدى بالخطوات التي اتخذها سوق أبوظبي العالمي ليصبح مركزاً رائداً لتجارة السلع في المنطقة.

أبوظبي إنتركونتيننتال

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي في مقابلة خلال المنتدى: «يفخر سوق أبوظبي العالمي بأن يكون المقر الرئيس لتداول السلع في دولة الإمارات والمنطقة. وباعتبارنا مركزاً عالمياً لتداول السلع، نحن سعداء بإسهام الكيانات التجارية في زيادة وتعزيز النمو المستدام والتطور الاقتصادي. كذلك يسعدنا أن نرحب رسمياً بـ«بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» و«أدنوك للتجارة العالمية»، وأن نهنئ «أدنوك التجارية» على بدء نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط لأول مرة في دولة الإمارات».

وكانت أدنوك قد عقدت النسخة الأولى من «منتدى أدنوك للتجارة والتداول» في العام 2019، حيث استعرضت من خلاله استراتيجيتها للتسويق والإمداد والتجارة. وفي هذا العام، اطلع مسؤولو قطاع النفط والغاز على الإنجازات التي حققتها الشركة في سعيها نحو تحقيق استراتيجيتها، مثل تأسيس شركتين ضمن دائرة التسويق والإمداد والتداول وهما: «أدنوك التجارية» والتي تركز على تجارة النفط الخام، و«أدنوك للتجارة العالمية»، وهي شركة تم تأسيسها بالشراكة مع «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية، للتركيز بشكل أساسي على تجارة وتداول المنتجات المكررة وشراء الخامات التي تنتجها شركات البترول الأخرى لصالح شركة أدنوك للتكرير، بالتنسيق مع «أدنوك التجارية».

الخطط الاستراتيجية

وقال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والإمداد والتداول في شركة أدنوك: «يسعدنا مشاركة أكثر من 500 مسؤول في قطاع النفط والغاز، ونخبة أعضاء مجتمع التجارة العالمي في منتدى «أدنوك السنوي الثاني للتجارة والتداول» والذي يقام افتراضياً هذا العام. لقد قمنا في العام الماضي بالإعلان عن خططنا الاستراتيجية الهادفة إلى التحول إلى نهج استباقي ومرن في تسويق وتجارة منتجاتنا، ونحن اليوم نعلن عن نجاحنا بتحقيق تقدم على هذا الصعيد، حيث بدأت شركة «أدنوك التجارية» نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط في سبتمبر، كما أعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك في كلمته الافتتاحية في مؤتمر أديبك هذا العام، عن انطلاق أعمال شركة «أدنوك للتجارة العالمية» رسمياً في ديسمبر 2020».

جاهزية العمل

وسلط ستيوارت ويليامز، الرئيس التنفيذي لبورصة أوروبا إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بـ «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» والتي تم الإعلان عنها في أديبك العام الماضي، حيث قال: «تمضي بورصة إنتركونتيننتال قدماً في الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» وبدء التداول في العقود الآجلة لخام مربان في 29 مارس 2021. لقد حققنا تقدماً كبيراً في هذا الشأن، مثل الحصول على موافقة لجنة تداول السلع الآجلة، والتي تسمح للمتداولين وغرف المقاصات الموجودة في الولايات المتحدة بالتداول وتسوية العقود الآجلة في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة. كما تم تأسيس مكاتب «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» في سوق أبوظبي العالمي، ونحن على جاهزية تامة لبدء أعمال البورصة من حيث التقنيات والأنظمة والكوادر البشرية اللازمة. هنالك اهتمام قوي من قبل الأسواق بعقود خام مربان الآجلة، خصوصاً بعد قيام أدنوك و«بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» مؤخراً بتوقيع اتفاقيات مع شركات أميركية ضمت «شيفرون» و«شركة أوكسيدنتال للبترول» والمجموعة العالمية للتجارة «ترافيجورا» لاستكشاف فرص تسعير وبيع الخام الأميركي المصدر إلى آسيا».

وأدار منتدى أدنوك السنوي الثاني للتجارة والتداول هذا العام ديالا صباغ من «غلف انتليجينس»، وشملت قائمة المشاركين كلاً من: خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والإمداد والتداول في شركة أدنوك، وراسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول، وكايو فوجيوارا، المدير العام لشركة إينيوس. كما شهد المنتدى مقابلة مع معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أجرتها هيليما كروفت، المدير الإداري والرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية في شركة آر. بي. سي كابيتال ماركتس.

كما ضمت قائمة المتحدثين في المنتدى كلاً من ستيوارت ويليامز، الرئيس التنفيذي لبورصة إنتركونتيننتال للعقود الآجلة أوروبا؛ فيليب خوري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة في أدنوك؛ وإيلينا سكفورتسوفا، الرئيس التنفيذي للعمليات «أو إم في» وعضو مجلس إدارة في «أدنوك للتجارة العالمية»، وستيف بارنيت، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، ومارتن فراينكل، رئيس شركة إس أند بي العالمية بلاتس، وإيوان كريغ، عضو مجلس إدارة أرغوس ميديا، وأليكس شيندلر، رئيس انرجي انتليجنس.



