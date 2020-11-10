الذهب يقفز وسط آمال باتخاذ إجراءات تحفيز نقدي

صعد الذهب واحدا بالمئة اليوم الثلاثاء بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة مع عودة التركيز إلى احتمال اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي لإنعاش اقتصاد عالمي لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وبحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1881.39 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1878.70 دولار للأوقية.

وتراجعت الأسعار 5.2 بالمئة أمس الاثنين بعدما قالت شركة فايزر الأميركية إن لقاحها التجريبي لمرض كوفيد-19 تتجاوز نسبة فعاليته 90 بالمئة استنادا لنتائج تجارب أولية.

وعلى الرغم من أن التفاؤل بشأن اللقاح عزز شهية المخاطرة فإن الضبابية لا تزال تخيم على تداعيات زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.12 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 868.45 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2484.67 دولار للأوقية.