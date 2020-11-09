ارتفاع قوي للأسواق العالمية بدعم من لقاح «فايزر»

عواصم (رويترز)

قفزت أسواق الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية خلال جلسة تداولات الأمس بعد إعلان شركة فايزر عن نتائج واعدة للقاحها المرشح للوقاية من مرض «كوفيد- 19»، أثارت آمالاً بخروج الاقتصاد الأميركي من أزمة مرتبطة بالجائحة.

وسجل المؤشران «داو جونز» الصناعي وستاندرد اند بورز500 مستويات قياسية مرتفعة بعد لحظات من بدء جلسة التداول في بورصة «وول ستريت»؛ بفضل أنباء إيجابية بشأن لقاح لـ«كوفيد- 19».

واخترق مؤشر «الداو جونز» حاجز 30 ألف نقطة، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بينما ارتفع «مؤشر إس أند بي» بأكثر من 5% لأعلى مستوى في تاريخه.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بأكثر من 5.5%، فيما ارتفع «فوتسي» بنحو 5.5%.

وقفزت أسعار النفط نحو عشرة بالمئة أثناء التعاملات، أمس الاثنين، وهي أكبر مكاسب في يوم واحد خلال أكثر من ستة أشهر، وذلك بعد إعلان شركة فايزر عن نتائج واعدة للقاحها المرشح للوقاية من مرض «كوفيد- 19» وقول السعودية، إن اتفاق «أوبك+» الخاص بإنتاج النفط يمكن تعديله لموازنة السوق. وارتفعت عقود خام برنت 3.63 دولار، أو 9.25 بالمئة، إلى 43.10 دولار للبرميل عند الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.89 دولار، أو 10.5 بالمئة، إلى 41.02 دولار.

وكانت عقود الخامين قد ارتفعت بأكثر من أربعة دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وقالت فايزر، إن لقاحها التجريبي لـ«كوفيد- 19» فعال بأكثر من 90 في المئة في الوقاية من المرض استناداً إلى بيانات أولية لدراسة كبيرة.

وقال بيورنار تونهاجن مسؤول أسواق النفط لدى ريستاد إنرجي «في نظر المتعاملين، سيساعد إيجاد لقاح في ضمان عدم الحاجة لفرض إجراءات للعزل العام في المستقبل وسيُخرج الناس من جديد إلى الشوارع مما يسمح بتعافي النقل البري والجوي».

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من أربعة في المئة إلى 1872.39 دولار للأوقية (الأونصة).