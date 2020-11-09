«سياحة أبوظبي» تعتمد دليل تقارير البيانات المالية للفنادق

رشا طبيلة (أبوظبي)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي أمس، عن اعتماد دليل تقارير البيانات المالية القياسية للمنشآت الفندقية، بهدف توحيد المفاهيم والآليات والبيانات المالية والإحصائية التي تصرح بها المنشآت الفندقية، حتى تقوم الدائرة بتحليل هذه البيانات ورفع التقارير الدورية التي تهم أصاحب القرار. وأكدت الدائرة في تعميم صدر عنها أمس، ضرورة التزام جميع المنشآت الفندقية المرخصة في إمارة أبوظبي بتعديل أوضاعها وتطبيق الدليل اعتباراً من الأول من يناير 2021. وأكدت الدائرة ضرورة قيام المسؤولين بالفنادق بقراءة وتنفيذ دليل تقارير البيانات المالية القياسية للمنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي مع مراعاة التشريعات واللوائح والسياسات الأخرى المتعلقة بالنظام المالي والرقابة على المنشآت السياحية في إمارة أبوظبي. وأشارت الدائرة إلى أنه تتولى الإدارة المعنية بالدائرة تعميم دليل تقارير البيانات المالية القياسية لمنشآت الفندقية على كافة المنشآت الفندقية وعمل دورات التوعية والتطبيق. وبينت الدائرة أنها ستقوم بعقد لاحقاً ورش عمل تعريفية وتوعوية افتراضية خاصة بالدليل. ويضم الدليل المؤشرات الإحصائية والرئيسية المتعلقة بالفنادق من الغرف الفندقية ومعدلات الإشغال وقطاع الطعام والشراب وجميع المرافق والقطاعات في الفنادق والإيرادات الإجمالية والتفصيلية والتوطين وجميع التكاليف المتعلقة بجميع الأقسام والموظفين والمرافق.