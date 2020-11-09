«سند» تحتفل بصيانة 100 محرك من نوع «جينكس»

أبوظبي (وام)

احتفلت شركة سند، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بصيانة 100 محرك من طراز «جينكس» الذي تقوم بتصنيعه شركة جنرال إلكتريك للطيران.

وتعتبر سند أول مركز مستقل يحصل على اعتماد خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات «جينكس»، ضمن شبكة الحلول الخدمية العالمية الخاصة بشركة جنرال إلكتريك للطيران، كما تعد سند الشريك الوحيد المعتمد لصيانة وإصلاح وعمرة محركات «جينكس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبدءا من العام 2021 وحتى العام 2035، ستقوم سند بتوسيع خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لتقدم خدمات الإصلاح الكاملة لما يقارب الـ 315 محركاً إضافياً من طراز «جينكس». وقال منصور جناحي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند: إن هذا الإنجاز يؤكد الكفاءات الهندسية المتميزة التي تتمتع بها شركة سند وقدرتها على الاستمرار في تقديم أعلى خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لشركات صناعة محركات الطائرات العالمية. وبفضل الالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة الدولية تمكنا في شركة سند من تعزيز قدراتنا في خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، على الرغم من التحديات الحالية التي تواجه قطاع الطيران العالمي.

وبالإضافة إلى الشراكة الوطيدة التي تتمتع بها شركة سند مع الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذا الإنجاز سيساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي موثوق لأفضل الخدمات الهندسية المتخصصة في قطاع صناعة الطيران.

وبدوره قال آدم بو قديدة، الرئيس المالي لمجموعة الاتحاد للطيران: لقد ساهمت شركة سند في دعم الاتحاد للطيران من خلال تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لحوالي 30 محركاً من محركات «جينكس» سنوياً، والتي تُستخدم في أسطولها من طائرات بوينج 787 دريملاينر التي تتميز بانخفاض استهلاكها للوقود، وتعد الشراكة الموثوقة بين الاتحاد للطيران وسند دليلًا إضافيًا على تطور البنية التحتية للطيران المحلي، وتتطلع الاتحاد للطيران إلى استمرار التعاون مع سند ودعم إنجازاتها المتواصلة.