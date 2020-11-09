توسيع مبادرة استرداد 20 % من القيمة الإيجارية بأبوظبي

أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، عن توسيع نطاق الشركات والفئات المستفيدة من مبادرة استرداد 20% من القيمة الإيجارية في أبوظبي، لتشمل أنشطة الحضانات وعيادات طب الأسنان ومراكز التجميل وصالونات السيدات. ومن المقرر أن يشمل توسيع نطاق الجهات المستفيدة من المبادرة 2.499 عقد إيجار في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، 1.320 منها عقد إيجار لمراكز التجميل وصالونات السيدات و772 لعيادات طب الأسنان و407 للحضانات، وينطبق ذلك على العقود الجديدة الموقّعة بين 1 أكتوبر 2019 و31 مارس 2020، والتي جُددت بين 1 أبريل و30 سبتمبر 2020، ولا تنطبق على عقود الإيجار المنتهية بالتملك.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: يأتي قرار توسيع المبادرة نتيجةً للدراسة الحديثة التي أجريناها في الدائرة، والتي أظهرت أن هناك شريحة واسعة من فئات الأنشطة التجارية قد تأثرت من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19.