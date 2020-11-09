«Hub71» تجمع شخصيات تكنولوجية

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت Hub71، منصة التكنولوجيا العالمية ومقرها أبوظبي، الجلسة الثانية ضمن سلسلة الندوات الافتراضية «آفاق أبوظبي الرقمية»، والتي سلطت الضوء على تهيئة بيئة أعمال مواتية لازدهار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال والشركات العالمية.

ومن المقرر أن تنطلق الجلسة الافتراضية الثانية ضمن سلسلة هذه الندوات، التي تُعقد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي للاستثمار وبرنامج «غداً 21»، بعد غد الخميس، تحت عنوان «آفاق أبوظبي الرقمية: بيئة مواتية للشركات العالمية في المستقبل».

إلى ذلك، قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «حريصون على تقديم بنية تحتية متطورة وراسخة للأعمال وإطار تنظيمي يدعم المؤسسات المالية والمؤسسات الكبيرة والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكّنها من ممارسة أعمالها والابتكار والتوسع في دولة الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف: «تتيح الندوات الافتراضية منصة استراتيجية لمجتمع التكنولوجيا العالمي لاكتساب رؤى واضحة بشأن المقومات التي تقدمها دولة الإمارات، كمركز تكنولوجي عالمي، فضلاً عن أنها تعزز الوعي بالفرص التي يمكن للشركات الناشئة وروّاد الأعمال الاستفادة منها للازدهار».

من جانبه، قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد: «بصفتنا دولة رائدة في المجال التكنولوجي، بادرنا بتعزيز ثقافة ريادية تسخر التكنولوجيا والابتكار لدفع التحول الرقمي واقتصاد المستقبل، بما يعود بالفائدة على روّاد الأعمال والشركات الناشئة والقطاع الخاص».

وأضاف «مبادرة Hub71 تشجع على التعاون بين الجهات الفاعلة في المنظومة التكنولوجية في أبوظبي، حتى نتمكن من الاستفادة من الكم الهائل من الموارد الرقمية والقدرات المتقدمة التي يتيحها اقتصادنا للعالم».

من جهته، قال محمد عبد الحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: «سلسلة ندوات آفاق أبوظبي الرقمية شهادة أمام روّاد الأعمال العالميين وشركات التكنولوجيا على أننا نسخر التكنولوجيا لتحفيز العمليات الرقمية التي تعزز ممارسة الأعمال في عاصمة دولة الإمارات في إطار تجربة سلسة».