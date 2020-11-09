نجاح تاريخي لأول تجربة نقل ركاب عبر «هايبرلوب»

دبي (الاتحاد)

دخلت شركة «فيرجن هايبرلوب» التاريخ، أمس، مع نجاح أول تجربة لنقل الركاب في كبسولة «هايبرلوب». وتعتبر موانئ دبي العالمية، المزود العالمي للخدمات اللوجستية الذكية والتي تتخذ من دبي مقراً لها، من أبرز المساهمين في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، حيث استثمرت ملايين الدولارات في جهود الأبحاث والتطوير لتقنية «هايبرلوب».

إلى ذلك، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة شركة «فيرجن هايبرلوب» ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، الذي شهد اختبار نقل الركاب في لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية: «من دواعي سروري بالفعل أن أكون شاهداً على صناعة التاريخ أمام عيني، ورؤية ظهور أول نمط جديد للنقل الجماعي منذ أكثر من 100 عام. ولطالما كان لديّ إيمان كبير بإمكانات فريق (فيرجن هايبرلوب) لتحويل هذه التكنولوجيا إلى نظام آمن، وقد نجحنا في تحقيق ذلك في تجربة (اليوم)، واقتربنا خطوة نحو عصر جديد في عالم النقل المستدام وفائق السرعة للأشخاص والبضائع».

وأضاف: «موانئ دبي العالمية وإمارة دبي في طليعة الابتكار التكنولوجي في مجال النقل والخدمات اللوجستية. ونظراً للتغيرات الكثيرة التي يشهدها عالمنا اليوم، أردنا المشاركة في دعم إمكانات هذا النمط الجديد للنقل والذي يسمح بربط مختلف الأسواق والاقتصادات، والمحافظة على تدفق التجارة، والمساعدة في بناء المرحلة التالية من حركة الاقتصاد العالمي بهدف تسريع النمو».

وكان جوش جيجل، الرئيس التقني والشريك المؤسس، وسارة لوشيان، مدير تجربة الركاب، أول من خاض هذه التجربة واستقل هذه الوسيلة الجديدة للنقل. وأجري الاختبار في موقع «ديفلووب» للاختبارات التابع لشركة «فيرجن هايبرلوب» لمسافة 500 متر في لاس فيجاس بولاية نيفادا. وكانت الشركة أجرت أكثر من 400 اختبار سابق من دون ركاب.

من جهته، قال جوش جيجل، الرئيس التقني والشريك المؤسس في فيرجن هايبرلوب: «عندما بدأنا العمل في مرآب منذ أكثر من 6 سنوات، كان الهدف تغيير نمط نقل الركاب. واليوم، اتخذنا خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الحلم، ليس حلمي وحدي ولكنه حلم الجميع الذي يوحّد ملايين الأشخاص حول العالم من أجل تحقيق هذا الطموح».

وقام الركاب برحلتهم الأولى على متن مركبة XP-2 التي تم الكشف عنها مؤخراً، والتي صممتها مجموعة بيارك آنجلز، وقد راعت في تصميمها سلامة الركاب وراحتهم. وفي حين أن المركبات في مرحلة الإنتاج ستكون أكبر لتتسع لـ 28 راكباً، فقد صُممت المركبة التجريبية ذات المقعدين لإثبات أن الركاب يمكنهم فعلياً التنقل بأمان في مركبة «هايبرلوب». وأشرفت شركة سيرتيفر المتخصصة بتقييم مزايا السلامة في قطاع النقل على مرحلة الاختبار من يومها الأول وحتى تجربتها المكتملة والناجحة اليوم، وخضعت مركبة XP-2 لاختبارات أمان صارمة وشاملة، أثبتت أنها تتمتع بالعديد من أنظمة السلامة الحيوية التي سوف ستتوفر في الإصدار التجاري من نظام «هايبرلوب»، وتكون مجهزة بأحدث نظام تحكم يمكنه اكتشاف المشكلات غير المتوقعة وتقديم الاستجابة المناسبة والسريعة في حالة الطوارئ.

من جانبه، قال جاي والدر، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرجن هايبرلوب»: «سُئلت آلاف المرات عن مدى أمان (هايبرلوب)، وقد قدّم اختبار الركاب اليوم الإجابة عن هذا السؤال، وأريد أن أؤكد أن شركة فيرجن هايبرلوب لا يمكن أن تكتفي بالمحافظة على سلامة الركاب داخل كبسولة في بيئة فراغية فحسب، بل إن لديها نهج مدروس للسلامة تم التحقق منه عبر طرف ثالث مستقل».