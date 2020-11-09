حميد النعيمي يصدر قراراً بتعيين مدير عام لمنطقة عجمان الحرة

عجمان (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قراراً بتعيين علي عبدالله أحمد علي تويه السويدي مديراً عاماً لمنطقة عجمان الحرة.

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه.

ويحمل المهندس علي عبد الله السويدي درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من «معهد وينتوورث للتكنولوجيا» في بوسطن، حيث أتم دراسته وتخرج في المعهد بمرتبة الشرف الأولى عام 1992. ويمتلك مسيرة مهنية حافلة تتجاوز 25 عاماً، عمل خلالها لدى عدد من الإدارات الحكومية والجهات الاقتصادية والهيئات المحلية والدولية، وتولى مناصب ريادية في عدد من القطاعات الحيوية، مكنته من اكتساب خبرات واسعة وتطوير مهاراته القيادية في العديد من المجالات.

واستهل عمله في «مؤسسة الإمارات العامة للبترول»، ثم العمل في قسم التسويق والعمليات لدى «شركة دولفين للطاقة»، بعد ذلك في قطاع الاستثمار والأعمال، وزاول مهام المدير التنفيذي لمجمع الطاقة والبيئة لدى «مجموعة تيكوم - إحدى شركات دبي القابضة»، وفي الفترة ذاتها تم انتخابه لتولي مهام رئاسة مجلس إدارة «مجلس الإمارات للمباني الخضراء».