اتفاقية تعاون بين «سيدات أبوظبي» و«الثقافة والسياحة»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مريم محمد الرميثي، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، حرص المجلس على تنويع شراكاته مع الجهات الحكومية والخاصة، من خلال اتفاقيات تعاون تواكب تطلعات العضوات.

جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية تفاهم بين المجلس التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين، وتعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع وأنشطته الاقتصادية.

إلى ذلك، قالت الرميثي: «نتطلع من خلال شراكتنا مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى الاستفادة من خبرة الدائرة وإمكاناتها لتحفيز السيدات على تحقيق الريادة في قطاع الأعمال، وتعزيز الدور الفاعل لهن في تحقيق التطوّر الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال قطاعي السياحة والثقافة»، مؤكدة أن الاتفاقية إضافة مهمة إلى محفظة المجلس المتنامية من الشركاء الاستراتيجيين.

من جهته، قال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة: «الاتفاقية تستكمل جهودنا في مجال دعم وتمكين المرأة لإبراز مساهمتها في جهود الدولة التنموية»، مضيفا أنها تتماشى مع أهداف مجلس المرأة في الدائرة الذي أطلق مؤخراً، والذي سيتولى الإشراف على استراتيجيات وخطط تطوير المرأة الإماراتية في الدائرة، واقتراح الأفكار وطرح المبادرات التي تحقق أهدافها، وترصد المشاكل التي تواجهها، ترسيخاً لدورها في المجتمع، ودعم تمثيلها في القطاعين الخاص والعام والفعاليات والأنشطة ذات العلاقة بعمل الدائرة.