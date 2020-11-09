مؤتمر «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» 17 نوفمبر

دبي (وام)

ينظم مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، مؤتمره السنوي يومي 17 و18 نوفمبر تحت شعار «استشراف مستقبل مستدام في أوقات انعدام اليقين»، وبرعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، ويجمع نخبة من الخبراء العالميين للتركيز على تأثير جائحة «كورونا» على قطاع التشييد والمباني، والفرص الجديدة المتاحة لاستشراف مستقبل مستدام ومرن عبر المباني والمدن في دولة الإمارات والمنطقة.

تفتتح المؤتمر الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس الفخري لـ«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» والرئيس التنفيذي لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان «باعتبار أن المشاريع العقارية تمثل أحد القطاعات الرئيسة في دولة الإمارات، أفخر بدعم مؤتمر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء هذا العام.

ولاشك أن الاستدامة تعد مرتكزاً رئيساً للاقتصاد الأخضر في عالم ما بعد كوفيد-19.

لذلك فإن مسؤولية تعزيز الثقة واستقطاب الاستثمارات إلى دولة الإمارات تقع على عاتق كافة الأطراف المعنية في القطاع». وأضافت «تمنحنا الفعاليات المبتكرة مثل مؤتمر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء السنوي فرصة ثمينة للانتقال نحو نموذج أكثر كفاءة للاقتصاد الدائري.

وتابعت: مع اقتراب دولة الإمارات من الاحتفال باليوبيل الذهبي، يتعين علينا بذل المزيد من الجهد لتعزيز دورة حياة كل ما نبنيه في الدولة، وتنفيذ عمليات الإنشاء والتشييد دون أن نلحق أي ضرر بالبيئة، علاوة على استشراف آفاق جديدة لجعل هذه الأهداف حقيقة ملموسة». ومع افتتاح التسجيل الآن وبهدف ضمان أوسع تأثير ممكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ينعقد اليوم الأول افتراضياً في حين سيكون اليوم الثاني عبارة عن فعالية بحضور شخصي في فندق بولمان دبي كريك سيتي سنتر، وسيتم بث فعالياته للجمهور عبر الإنترنت.

ومن الأمور الرئيسة التي ستتناولها الحوارات خلال المؤتمر «الاقتصاد الدائري في البيئات العمرانية»، وسيناقش متحدثون من القطاع الخاص كيف يمكن للالتزام تجاه العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أن يدعم المؤسسات في هذه الأوقات التي يكتنفها الغموض.