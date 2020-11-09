«الياه سات»: تشكيل فريق إدارة «الثريا 4-NGS»

أبوظبي(الاتحاد)

شكلت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) فريق إدارة مشروع الجيل الجديد من نظام الاتصالات الفضائية المتنقلة «الثريا 4-NGS»، الذي سيساهم في دعم استمرارية خدماتها على النطاق الترددي L-band، والذي سيتم تصنيعه من قبل شركة «ايرباص».

وأعلنت «الياه سات» في أغسطس عن نظام الجيل الجديد، والذي هو جزء من إجمالي استثمار يصل لأكثر من ملياري درهم إماراتي. وتم اختيار ستة مهندسين إماراتيين من قسم الشؤون التقنية التابع للشركة لإدارة المشروع.

ويضم فريق المشروع راشد الحمادي مديراً للمشروع، وهو عضو متمرس من فريق هندسة القطاعات الفضائية في شركة الياه سات، وسيدعمه علي حسن بني مالك كنائب مدير المشروع ورئيس المنصة.

كما ينضم إليهم كل من عبد الله زكريا العبري رئيس حمولة، وندى علي مبارك عبيد المتخصصة في أنظمة الحمولة مهندس حمولة، وأحمد علي محمد المنهالي مهندس منصات ورئيس تكامل مركبة الإطلاق، وإبراهيم علي عبد الله الحمادي كرئيس ضمان المنتج.