«مصدر» و«أبوظبي الأول» ينجزان مشروعاً لتوفير الطاقة والمياه

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وبنك أبوظبي الأول، استكمال تنفيذ مشروع إعادة تحديث مرافق مركز المستقبل لتأهيل أصحاب الهمم، بهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه ضمن المركز.

وسيساهم هذا المشروع في تخفيض استهلاك الطاقة بنحو الثلث والمياه بنسبة 30 في المائة ضمن المركز الذي يقع في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي.

وتم تمويل هذا المشروع من خلال تخصيص جزء من مشتريات عملاء بطاقة الائتمان الصديقة للبيئة التي يمنحها بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع «مصدر» في إطار اتفاقية جرت بين الطرفين على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2013، بناءً على دراسة قام بها فريق وحدة خدمات الطاقة في «مصدر» وشركة «سمارت فور باور» للمقاولات.

وشمل المشروع تركيب نظام طاقة شمسية كهروضوئية على السطح مرتبط بالشبكة باستطاعة 30 كيلوواط في الذروة، ونظام تحكم متطور للتهوية وتكييف الهواء، وأجهزة متنوعة لتوفير المياه، ومصابيح LED الموفرة للطاقة، وكذلك استخدام طلاء حراري على سطح المركز لتقليل امتصاص الحرارة. كما تم تثبيت نظام مراقبة لقياس معدلات توفير الطاقة في المشروع.

وقال يوسف آل علي، المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في «مصدر»: «تلتزم دولة الإمارات بالعمل على مواجهة التحدي العالمي الكبير المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية للمباني، والتي تشكل 40 في المائة من إجمالي الانبعاثات على مستوى العالم.