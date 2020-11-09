سهيل المزروعي خلال مؤتمر «أديبك 2020»: أجواء الثقة تعود تدريجيـاً إلى أسواق النفط

يوسف العربي، سيد الحجار (أبوظبي)

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن أجواء الثقة تعود تدريجياً إلى السوق النفطية، في ظل التطمينات العالمية بشأن الجهود السريعة للسيطرة على الفيروس، والجهود التي تبذل عالمياً للوصول إلى لقاح فعال، موضحاً أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت تأثيرات فيروس كورونا على الطلب الذي يمثل عصب رئيس لتحديد أسعار النفط، ستكون دائمة أم لا.

وأضاف معاليه، خلال كلمته في الجلسة الوزارية الحوارية، التي نظمت أمس ضمن معرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»: «إن صناعة النفط من منظور العرض هي عملية دورية، وإننا في دولة الإمارات العربية المتحدة قادرون على تجاوز جائحة (كورونا) بكل اقتدار، وسنخرج منها أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات والاستفادة منها وتحويلها إلى فرص، كما أننا سنراجع مخططاتنا في مرحلة ما بعد (كوفيد - 19)، ونعمل على استخلاص الدروس المستفادة من هذه الجائحة».

منصة عالمية

وشهدت الجلسة الافتتاحية، حلقة نقاش وزارية خاصة تم عقدها افتراضياً بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وبافل سوريكن، نائب وزير الطاقة الروسي، ومحمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك».

وتعقد فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» افتراضياً خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة كثيفة ومتميزة لأكثر من 70 وزيراً ورئيساً تنفيذياً وكبار قادة قطاع النفط والغاز العالمي.

ويمثل «أديبك» منصة عالمية تجمع ممثلي الشركات وصانعي القرارات والسياسات التي تشكل مستقبل قطاع النفط والغاز.

وتركز فعاليات «أديبك» على الأعمال وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة اليوم، وتشكيل مشهد قطاع الوقود الهيدروكربوني في المستقبل.

الطريق الصحيح

وأكد المزروعي أن شركات النفط والغاز ستستمر في القيام بدورها في توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، لافتاً إلى أن تلك الشركات تتبنى فكرة أن النفط والغاز سيكون لهما دور مهم في مزيج الطاقة العالمي، لذلك فإنهم يشعرون أن استراتيجياتهم السابقة لا تزال هي الطريق الصحيح نحو المستقبل، فيما يقوم آخرون بتنويع أعمالهم من خلال دمج بعض الانكشاف على صناعة الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن «أوبك +» مستمرة في لعب دور رائد في أسواق النفط، فقد ساعدت قراراته في دعم أسواق الطاقة العالمية وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

داعم أساسي

وقال: ونحن في دولة الإمارات ملتزمون بأي قرار جماعي صادر عن المنظمة، إذ تعتبر الإمارات داعماً أساسياً ورئيسياً لكل جهود المنظمة لدفع أسواق النفط إلى الاستقرار، حالها حال جميع الدول الأعضاء الذين بذلوا جهوداً واضحة خلال الظروف الطارئة التي يمر بها العالم أجمع، بهدف استمرار التوازن بالأسواق، الأمر الذي ساهم في خدمة الدول المنتجة والمستهلكة، وعزز نمو الاقتصاد العالمي.

وقال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية: في صناعة النفط، تعتبر استمرارية الأعمال أداة حقيقية بمثابة تيار متوسط من حيث الاستراتيجيات وأفضل الممارسات، ومع ذلك، فإن أزمة الوباء هي شكل جديد من أشكال الأزمة التي دفعت القادة إلى التفكير فيما وراء تعريفاتهم التقليدية لاستمرارية الأعمال، ويمكن للمرء أن يرى ذلك في قطاعات مختلفة بما في ذلك النفط والغاز، وكذلك الصحة وصناعة الأغذية والتعليم والمصارف.