11 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

أعادت الأسهم القيادية شهية التداول النشط إلى أسواق الأسهم المحلية، حيث قادت مؤشرات أسواق دبي وأبوظبي لتسجيل ارتفاعات جيدة، والإغلاق فوق مستويات فنية مهمة.

وربحت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي نحو 11.13 مليار درهم كمحصلة لزيادة القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 7.7 مليار درهم لتصل إلى مستوى 738.6 مليار درهم، وصاحب ذلك زيادة القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 3.37 مليار درهم إلى 314.19 مليار درهم.

وقفزت قيمة التداولات الإجمالية في السوقين لتبلغ 705.76 مليون درهم، بعد تداول 271.97 مليون سهم خلال 6847 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع إيجابي عند مستوى 4743.43 نقطة رابحاً 37.27 نقطة، في حين واصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بنسبة 1.75%، ليربح نحو 38.1 نقطة ويغلق عند 2219.82 نقطة.

ونجح سهم «إعمار العقارية» في جذب أنظار المستثمرين في سوق دبي المالي ليهيمن على التداولات، ويتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً، ويصعد بنسبة 6% إلى 2.82 درهم.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، زادت قيمة التداولات الإجمالية إلى 452.78 مليون درهم بعد تداول 102.99 مليون سهم، خلال تنفيذ 2973 صفقة.

وتصدر «الدار العقارية» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي من حيث حجم التداولات بنحو 37 مليون سهم، تلاه «طاقة» بحجم تداولات 16.5 مليون سهم، ثم «أبوظبي الأول» بنحو 7.4 مليون سهم، وجاء «أبوظبي التجاري» رابعاً بحجم تداولات 7.2 مليون سهم، وتلاه «مصرف أبوظبي الإسلامي» بتداول 7 ملايين سهم.

وحقق سهم «الدار العقارية» أعلى قيمة تداولات بلغت 99 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بقيمة 93 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بقيمة تداول 86.7 مليون درهم، وجاء «أبوظبي التجاري» رابعاً بنحو 43.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بنحو 31.7 مليون درهم.

وتباين أداء الأسهم القيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، حيث تصدر قائمة الأسهم المرتفعة «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 7.3%، وتلاه «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بنسبة 4%، ثم «الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية» بنسبة ارتفاع 3.9%، وجاء سهم «الجرافات البحرية الوطنية» رابعاً في قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 2.6%، وتلاه «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 2.5%، كما دعم من صعود المؤشر ارتفاع أسهم نشطة مثل «أبوظبي الأول» بنسبة 1.38%، و«طاقة» بنسبة 2.4%، و«الدار العقارية» بنسبة 0.75%.

ونشطت تداولات سوق دبي المالي 252.98 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 168.98 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3874 صفقة.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي استمرار صعود المؤشر العام للسوق تفاعلاً مع ارتفاع أسهم 18 شركة، مقابل انخفاض أسهم 12 شركة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 125.4 مليون درهم، وتلاه «دبي الإسلامي» بقيمة 27.12 مليون درهم.

ثم «بنك الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 18.6 مليون درهم.

وجاء سهم «إعمار العقارية» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 45.7 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 43.2 مليون سهم، ثم «إعمار مولز» بتداول 12.6 مليون سهم.

وسجلت الأسهم القيادية ارتفاعات جيدة أمس وجاء في مقدمتها «إعمار العقارية» بنسبة 6%، ليحل في المركز الثاني ضمن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، ويغلق عند مستوى 2.82 درهم، وحل سهم «إعمار للتطوير» رابعاً بنسبة ارتفاع 3.47%، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.12%، ودعم من صعود المؤشر ارتفاع «إعمار مولز» بنسبة 0.69% و«دبي الإسلامي» بنسبة 1.21% و«الاتحاد العقارية» بنسبة 2.68%.

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