«أغذية» تدعو «عموميتها» للموافقة على توحيد الأعمال مع «الفوعة»

دبي(الاتحاد)

وافق مجلس إدارة مجموعة «أغذية» على توحيد أعمال شركة الفوعة المملوكة بالكامل للشركة القابضة العامة «صناعات» مع مجموعة «أغذية»، وأقر المجلس خلال اجتماعه يوم الأحد الماضي، التوصية بالموافقة على العرض المقدم من (صناعات) لتحويل إجمالي رأس المال (أسهم) الفوعة إلى شركة أغذية مقابل إصدارها إلى (صناعات) سندات قابلة للتحويل، ويتم تحويلها إلى أسهم في أغذية.

وحسب بيان للشركة على شاشات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قرر مجلس إدارة «أغذية» الدعوة لعقد جمعية عمومية لمساهمي الشركة بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والتوصية بالموافقة على الصفقة الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه بناء على موافقة العمومية من بين أمور أخرى سيتم إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم لصالح (صناعات) كمقابل للصفقة.

وأوضح البيان أنه تمت الموافقة على مسودة الرسالة التي تلخص تفاصيل الصفقة والموجهة إلى مساهمي الشركة، وعلى تخويل رئيس مجلس الإدارة بتوقيع هذه الرسالة، إضافة إلى الموافقة على إبرام اتفاقية بيع وشراء فيما يتعلق بالصفقة (والتي ستكون رهناً بموافقة الجمعية العمومية) وتخويل المدير التنفيذي أو المدير المالي بتوقيع هذه الاتفاقية.

وتعد «مجموعة أغذية»، كبرى شركات إنتاج الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وتابعة لمجموعة «القابضة» (ADQ)، وتعتبر الفوعة أكبر شركة لإنتاج وتعبئة التمور على مستوى العالم، وتتخذ من إماراه أبوظبي مقراً لها. ويذكر أنه بناء على العرض المقدم من الشركة القابضة العامة (صناعات) لتوحيد أعمال شركة الفوعة المملوكة بالكامل لـ«صناعات» مع مجموعة «أغذية»، ستقوم (صناعات) بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة «الفوعة» باستثناء (مزرعة الفوعة للتمور العضوية في العين) إلى «أغذية»، وبناء علي ذلك ستصدر «أغذية» لصالح «صناعات» في المقابل أداة للتحويل إلى 120 مليون سهم عادي في أغذية عند إغلاق الصفقة، بحسب بيان للشركة في وقت سابق.

وبعد تحويل الأداة إلى أسهم، ستمتلك «صناعات» 59.17% من إجمالي الأسهم المصدرة لـ«أغذية» مقارنة مع 51% التي تملكها حالياً في المجموعة.

ويحدد العرض سعر الأداة القابلة للتحويل إلى أسهم في «أغذية» بقيمة 3.75 درهم للسهم.