«الجرافات» تنظر الموافقة على عرض «الإنشاءات»

أبوظبي(الاتحاد)

أبلغت شركة الجرافات البحرية الوطنية، سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس بأن مجلس إدارتها سيستكمل النظر خلال اجتماعه غداً (الأربعاء) في العرض المقدم من مساهمي شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، بعد استكمال المراجعات القانونية والمالية المرتبطة بالعرض، مع النظر في دعوة الجمعية العمومية للشركة، للنظر في الموافقة على أو رفض العرض.

وتنص البنود الرئيسية للعرض الذي اقترحه المساهمون في «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» على استحواذ شركة الجرافات البحرية الوطنية على كامل رأسمال شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لقاء قيام «الجرافات»، بإصدار أدوات مالية قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي في رأسمال «شركة الجرافات البحرية الوطنية» لصالح مساهمي «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»، ويبلغ سعر تحويل الأداة القابلة للتحويل إلى أسهم في «شركة الجرافات البحرية الوطنية» 4.40 درهم لكل سهم.

ومن خلال تطبيق سعر التحويل المقترح على قيمة حقوق الملكية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، فإن قيمة حقوق الملكية الضمنية لـ «شركة الجرافات البحرية الوطنية» ستكون 1.1 مليار درهم.

ومن المنتظر أن تؤسس هذه الصفقة المقترحة كياناً وطنياً وإقليمياً رائداً ومتكاملاً في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد، وستكون المجموعة واحدة من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإيرادات متكاملة لعام 2019 بلغت 8.875 مليار درهم.

وزادت أرباح شركة «الجرافات البحرية الوطنية» بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، إلى 142.7 مليون درهم مقارنة بأرباح قدرها 116.33 مليون درهم، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.