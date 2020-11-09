4.9 مليون درهم أرباح «أمانات»

دبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي الدخل المعدل لشركة أمانات القابضة «أمانات»، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، 44 مليون درهم، بانخفاض نسبته 32.1% و33.7 مليون درهم دخل من الاستثمارات «بعد استثناء البنود غير المتكررة»، بانخفاض سنوي بمعدل 30.4%، بينما بلغ صافي الربح المعدل 4.9 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها، بانخفاض سنوي نسبته 78.7%.

وبعد الاستثناءات، بلغ إجمالي الدخل 27.2 مليون درهم ، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بانخفاض سنوي قدره 63.8%، في حين سجل الدخل من الاستثمارات 16.9 مليون درهم خلال الفترة نفسها، بانخفاض 67.6%. وسجلت الشركة صافي خسائر بقيمة 11.9 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنةً بصافي ربح قدره 33.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتحسن أداء الشركة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد استبعاد البنود الاستثنائية، حيث تراجعت الخسائر من الاستثمارات بنسبة 41.9%، بينما استمر صافي الخسائر بالمعدل ذاته، ما يشير إلى بدء تعافي أداء استثمارات الشركة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وقال حمد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، إن «الشركة بدأت تشهد تعافيا قويا خلال الربع الثالث من العام الجاري بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة المتعلقة بجائحة (كوفيد - 19).