8.12 مليون درهم أرباح «دار التأمين»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت دار التأمين 8.12 مليون درهم أرباحاً صافية، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

وقال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين: «تستمر دار التأمين في الحفاظ على مكانتها الراسخة في القطاع على الرغم من التحديات، وهو ما يؤكد تمتعها بنموذج أعمال مرن وقوي».

وأضاف القبيسي: «على الرغم من الظروف الاقتصادية، نظل متفائلين بالأداء المربح في الفترة المتبقية من عام 2020».

ولا يزال وضع السيولة لدار التأمين قوياً للغاية، حيث يمثل النقد وما يعادله والودائع الثابتة لدى المؤسسات المالية المصنفة حوالي 20% من إجمالي الأصول، اعتباراً من 30 سبتمبر 2020.

واستقر صافي الأقساط المكتسبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام عند 114.46 مليون درهم إماراتي، بينما وصل إجمالي دخل الاكتتاب إلى 102.73 مليون درهم إماراتي، وبلغ صافي المطالبات المتكبدة 62.65 مليون درهم إماراتي.