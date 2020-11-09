سهيل المزروعي: أجواء الثقة تعود تدريجياً إلى السوق النفطية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة: «إن أسعار النفط هي نتاج الطلب والعرض، ومن السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت تأثيرات فيروس كورونا على الطلب الذي يمثل عصب رئيس لتحديد أسعار النفط، ستكون دائمة أم لا، لكن بشكل عام فإن أجواء الثقة تعود تدريجياً إلى السوق النفطية، في ظل التطمينات العالمية بشأن الجهود السريعة للسيطرة على الفيروس، والجهود الجبارة التي تبذل عالمياً للوصول إلى لقاح فعال».

وأضاف معاليه، خلال حديثه في الجلسة الوزارية الحوارية، التي نظمت اليوم ضمن معرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»: «إن صناعة النفط من منظور العرض هي عملية دورية، وإننا في دولة الإمارات العربية المتحدة قادرون على تجاوز جائحة »كورونا« بكل اقتدار، وسنخرج منها أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات والاستفادة منها وتحويلها إلى فرص، كما أننا سنراجع مخططاتنا في مرحلة ما بعد»كوفيد-19«، ونعمل على استخلاص الدروس المستفادة من هذه الجائحة.

وأكد معاليه أن شركات النفط والغاز ستستمر في القيام بدورها في توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، لافتاً إلى أن تلك الشركات تتبنى فكرة أن النفط والغاز سيكون لهما دور مهم في مزيج الطاقة العالمي، لذلك فإنهم يشعرون أن استراتيجياتهم السابقة لا تزال هي الطريق الصحيح نحو المستقبل، فيما يقوم آخرون بتنويع أعمالهم من خلال دمج بعض الانكشاف على صناعة الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن «أوبك +» مستمرة في لعب دور رائد في أسواق النفط، فقد ساعدت قراراته في دعم أسواق الطاقة العالمية وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، ونحن في دولة الإمارات ملتزمون بأي قرار جماعي صادر عن المنظمة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتبر داعماً أساسياً ورئيسياً لكل جهود المنظمة لدفع أسواق النفط إلى الاستقرار، حالها حال جميع الدول الأعضاء الذين بذلوا جهوداً واضحة خلال الظروف الطارئة التي يمر بها العالم أجمع، بهدف استمرار التوازن بالأسواق، الأمر الذي ساهم في خدمة الدول المنتجة والمستهلكة، وعزز نمو الاقتصاد العالمي.

وقال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية:» في صناعة النفط، تعتبر استمرارية الأعمال أداة حقيقية بمثابة تيار متوسط من حيث الاستراتيجيات وأفضل الممارسات، ومع ذلك، فإن أزمة الوباء هي شكل جديد من أشكال الأزمة التي دفعت القادة إلى التفكير فيما وراء تعريفاتهم التقليدية لاستمرارية الأعمال، ويمكن للمرء أن يرى ذلك في قطاعات مختلفة بما في ذلك النفط والغاز، وكذلك الصحة وصناعة الأغذية والتعليم والمصارف".



