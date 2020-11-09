12.25 مليار درهم قيمة تجارة السيارات في أبوظبي خلال 5 أشهر

قيمة تجارة السيارات في إمارة أبوظبي 12.25 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020، بتراجع نسبته 17.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019، وذلك حسبما أظهرته الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي.

وتشكل قيمة تجارة السيارات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 15.3% من إجمالي قيمة التجارة عام 2020.

وأظهرت الأرقام انخفاض وتيرة إعادة التصدير لهذا النوع من التجارة، حيث بلغت قيمة السيارات المعاد تصديرها عبر الإمارة نحو 4.9 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو من العام الجاري، بانخفاض نسبته 36.8%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019. وعلى مستوى واردات أبوظبي من السيارات، فقد بلغت قيمتها 7.2 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الصادرات إلى 148.0 مليون درهم تقريباً.