مبيعات السيارات في الصين تواصل الارتفاع



واصلت مبيعات السيارات في الصين الارتفاع الشهر الماضي، مع استمرار السيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد، وإقبال المزيد من المستخدمين على السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن رابطة سيارات الركاب الصينية، أن مبيعات التجزئة للسيارات وسيارات الدفع الرباعي والمركبات متعددة الأغراض ارتفعت بنسبة 8% عن العام السابق إلى 2.02 مليون وحدة في أكتوبر.

كما ارتفع إجمالي مبيعات مركبات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية، بأكثر من الضعف إلى 144 ألف وحدة.

ويضيف استمرار الارتفاع للشهر الرابع على التوالي في أكبر سوق للسيارات في العالم المزيد من التفاؤل، بأن الركود الذي استمر لأكثر من عامين قد انتهى.

ويمثل انتعاش المبيعات مصدر ارتياح لشركات التصنيع، التي أنفقت مليارات الدولارات على إقامة مصانع ومراكز توزيع في الصين على مدار سنوات.

وكانت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أعلنت مطلع الأسبوع، أنه من المتوقع أن تظل البلاد أكبر سوق للسيارات في العالم.

إلا أن رابطة سيارات الركاب أبقت على توقعاتها بتراجع مبيعات سيارات الركاب على أساس سنوي، بنسبة 7%، بعد التراجع الهائل خلال ذروة الجائحة، وكانت الرابطة توقعت في يوليو تراجع المبيعات هذا العام بـ 11%.



